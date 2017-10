Tese de doutoramento de Stephen Hawking disponível pela primeira vez

Propriedades dos Universos em Expansão ("Properties of Expanding Universes") é o título da tese de doutoramento disponível para consulta e download e que, diz a Universidade de Cambridge, citada pello the Guardian, já é o documento mais procurado do seu arquivo aberto.

Com esta disponibilização, o físico britânico espera inspirar "pessoas em todo o mundo a olhar para cima, para as estrelas, e não para os seus próprios pés; a questionarem o nosso lugar no universo e a tentar encontrar um sentido no cosmos". Stephen Hawking defende ainda que outras investigações deveriam ser de livre acesso, considerando que "cada geração se apoia nos que a antecederam", tal como lhe aconteceu quando era um aluno de doutoramento em Cambridge.

A tese "histórica", como a define a Universidade, debruça-se sobre as implicações e consequências da expansão do universo e é disponibilizada no âmbito da Open Access Week 2017, um evento global que já vai na sua 10ª edição e que desafia os investigadores a partilharem os seus trabalhos.

A partir deste mês, todas as teses de doutramento de Cambridge terão de ter uma versão digital e os alunos serão encorajados a disponibilizarem-nas gratuitamente. A Universidade vai ainda tentar convencer todos os seus antigos alunos - que incluem nada menos do que 98 prémios Nobel... - a seguir o exemplo de Hawking.

Aos 72 anos e há várias décadas numa cadeira de rodas, o astrofísico, a quem, aos 21 anos, foi diagnosticada esclerose lateral amiotrófica e que só consegue "falar" através de um complexo sistema de comunicação que gera uma voz eletrónica, continua a ser um dos homens mais admirados no mundo,