Realizador James Toback acusado de assédio sexual por 38 mulheres

O caso é revelado pelo Los Angeles Times, que adianta que o realizador, nomeado para os Oscars pelo filme Bugsy, nega conhecer as alegadas vítimas e diz que se as conheceu só esteve com elas "cinco minutos e não se lembra". Toback usa ainda os seus problemas cardíacos e de diabetes para justificar ser "biologicamente impossível" ter esse tipo de comportamento.

Segundo o jornal, muitas das mulheres afirmam que Toback as abordou nas ruas de Nova Iorque, com a promessa de estrelato, a se seguia uma condição: primeiro, precisava de as conhecer. "Intimamente", esclarece o LA Times. Fazia tudo "parte do processo".

Os encontros que se seguiam, disfarçados de entrevistas ou audições, terminavam, muitas vezes, com conversas de teor sexual e com o realizador a masturbar-se à sua frente.

Das 38 mulheres que avançam agora contra Toback, 31 aceitaram dar a cara e entre estas conta-se Louise Post, vocalista e guitarrista da banda Veruca Salt e as atrizes Terri Conn, Echo Danon e Adrienne LaValley, famosa pela série "Quantico".

Apesar de não ser um nome de Hollywood tão conhecido como o produtor Harvey Weistein, a braços com um escândalo sexual semelhante, Toback teve alguns sucessos de peso em Hollywood e uma legião de admiradores. Além da nomeação para os Oscars, o realizador conta ainda com títulos como O Jogador, Two Girls and a Guy ouTyson.