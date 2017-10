Reportagem: A VISÃO em direto no terreno

Depois do "pior dia do ano" em matéria de incêndios, jornalistas e repórteres de imagem da VISÃO puseram-se a caminho. É isto que estão a viver:

Mação

por Cesaltina Pinto

A manhã acordou fria, cinzenta e triste na meia dúzia de freguesias do concelho de Monção afetadas pelo inferno de fogo das últimos dias.

Agora, dá-se vazão à tristeza e à revolta. Os bombeiros respiram finalmente de alívio e fumam o cigarro do rescaldo. Junto à capela da Nossa Senhora da Assunção, em Vales Longas, o comandante dos bombeiros de Monção, José Passos, restava sozinho no que foi o posto de comando do combate aos fogos. "comecei sábado às 20 horas e ainda cá estou", diz, com voz fraca e arrastada pelo cansaço.

"Foi o pior Incêndio " dos 25 anos que conta desta vida. Três focos em simultâneo, " mão humana", só pode, e o descontrolo ontem ao fim da tarde.

As pessoas foram salvas, algumas casas e gado é que não. Os técnicos da Câmara estão agora a fazer os balanços. Para já, é certo que ardeu uma das maiores manchas florestais de Monção

Monte Real, Leiria

por Rosa Ruela

A Base Aérea nº 5 de Monte Real está envolta em fumo. Durante a noite, foram evacuadas pessoas para aqui, mas ninguém presta declarações "por enquanto" e há ordens para não deixar passar jornalistas. Na porta de armas, um dos militares mostra algum nervosismo: "A senhora está aqui a fazer perguntas e nós temos um incêndio para apagar."

Mal deixamos para trás a base aérea, rumo ao litoral, a Vieira de Leiria, há sinais da passagem do fogo na estrada. Ainda se veem pequenas espirais de fumo. Há tanto fumo no ar que é como se a paisagem ficasse mais curta - não se vê nada ao fim de poucos metros.

É estranho, contranatura, estarmos a ir na direção do fumo. Mas é o que estamos a fazer.