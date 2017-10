Estação espacial chinesa vai despenhar-se na Terra dentro de alguns meses

Os engenheiros chineses perderam contacto com o laboratório espacial Tiangong-1 no ano passado, altura em que iniciou a sua trajetória descendente, devendo atingir a Terra dentro de poucos meses. Usada para missões tripuladas e não tripuladas, a estação espacial que é parte do ambicioso plano chinês para se tornar numa superpotência espacial, começou, nas últimas semanas, a cair a uma maior velocidade

Embora seja esperado que grande parte da nave arda na reentrada na atmosfera, o astrofísico de Harvard Jonathan McDowell admitiu ao The Guardian a possibilidade de atingirem a Terra algumas partes com 100 quilos. O mesmo especialista considerou, nas declarações ao jornal britânico, ser impossível prever onde os destroços vão cair.

A possibilidade alguém ficar ferido é considerada remota, mas a descida vai ser acompanhada de perto pela agência espacial chinesa, que se comprometeu a manter as Nações Unidas informadas.