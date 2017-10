Como a cor de uns ténis pôs meio mundo a discutir

É possível um par de ténis parecer a algumas pessoas rosa e a outras azul ou verde? A confusão está instalada e como a Internet adora uma confusão destas...

Primeiro, foi o vestido. Este vestido. Depois, uns vernizes e, mais recentemente, uns apetitosos morangos vermelhos... que não o eram.

As redes sociais adoram uma boa discussão sobre cores, está mais do que provado. Desta vez, no centro da discórdia estão uns ténis, com duas fações: a que vê uns sapatos cor de rosa e brancos e a que jura a pé juntos que são cinzentos e azuis (com uma variante verde).

Twitter

A fotografia foi partilhada no Twitter pela utilizadora TFILDOLANS, que entretanto tornou privada a sua página, dizendo tratar-se dos ténis de uma amiga. O tweet não tardou a tornar-se viral, com as convicções a variarem e nem o esclarecimento da sua proprietária (com duas imagens uma ao lado da outra e a explicação de uma ter sido tirada com flash) impediu que os utilizadores continuassem a discutir o tema.

Bevil Conway, neurocientista norte-americano, explica aos meios de comunicação que a confusão nasce da tentativa constante do cérebro em "corrir a cor" das imagens projetadas na retina para lhes retirar a "contaminação" introduzida pela fonte de luz. "Na fotografia original, a mão humana é claramente de uma cor normal, enquanto na outra é claramente esquisita. Portanto quando o nosso sistema visual vê a mão com aquela luz estranha diz ao cérebro 'espera aí, a cor da luz deve ser meio esquisita, emenda-a!'

E os ténis são cor de rosa e brancos, garante a proprietária.