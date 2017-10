Quer tentar o "karaoke mais difícil do mundo"?

Um aviso: a música fica mesmo na cabeça. Já a letra, provavelmente nem tanto...Veja o mais recente vídeo/karaoke lançado pelo Turismo da Islândia

O novo vídeo promocional do turismo islandês não disfarça a dificuldade da língua (lembra-se da dificuldade em falar do vulcão Eyjafjallajokull?) e desafia os interessados a alinhar na "Canção de Karaoke mais difícil do mundo".

Enquanto percorre o alfabeto islandês, o vídeo mostra algumas das maiores atrações turísticas do país (mas avisa que duendes não fazem parte...)