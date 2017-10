Medo! O Tamagotchi está de volta

Vinte anos após o seu lançamento, o Tamagotchi regressou ao mercado japonês num formato mais pequeno que o original. Sabe-se agora que, a partir de 5 de Novembro, o animal digital vai passar a ser também comercializado nos EUA, por aproximadamente 15 dólares (cerca de 13,5 euros) a unidade.

O Tamagotchi foi originalmente lançado em 1996 no Japão, tendo percorrido o resto do mundo no ano seguinte. E é agora relançado em 2017, um ano marcado pela nostalgia dentro da indústria tecnológica - primeiro a Nokia relançou o 3310 e logo a seguir a Nintendo relançou uma versão mais pequena e atualizada da SNES.

A nova versão vai estar disponível em seis cores – laranja, branco, rosa e três azuis – e é ligeiramente mais pequena que a original. O ecrã, que originalmente media 32 x 16 pixéis, vai passar a ter apenas 16 x 16 pixéis.

À exceção de tamanho, o dispositivo continuará fiel ao original. A dinâmica de jogo também permanece a mesma: o Tamagotchi simula um animal de estimação que deve ser alimentado, cuidado e limpo como os de carne e osso. Caso contrário, o inevitável acontece e o bichinho digital "morre".

Apesar de a Bandai – empresa japonesa criadora do Tamagotchi – ter lançado versões mais avançadas do dispositivo ao longo das últimas duas décadas - incluindo uma capaz de enviar SMS – foi a fórmula original que mais deixou saudade aos fãs.

Se deseja comprar a nova versão do animal de estimação digital, pode ser que ainda haja esperança.Uma futura entrada do Tamagotchi no mercado europeu não foi ainda confirmada - nem desmentida - pela Bandai.