Este é o teste de Q.I. mais curto do mundo

"Acho que são notícias falsas, mas se ele disse isso eu acho que temos de comparar testes de QI. E posso já dizer-lhe quem é que vai ganhar”, declarou o Presidente dos EUA à Forbes, na sequência das notícias que davam conta de que o secretário de Estado, Rex Tillerson, teria chamado "idiota" a Donald Trump.

A polémica tem feito correr muita tinta, com a Mensa, a famosa associação de "génios", por exemplo, a oferecer-se para promover o "duelo" de Q.I.

Enquanto é pouco provável que os dois políticos aceitem a proposta, aqui fica a nossa: O Teste de Reflexão Cognitiva, elaborado por um professor da Universidade de Yale, em 2005. São apenas três questões mas, para o caso de estar a pensar que não pode ser assim tão difícil, diga-se que um terço das pessoas erra todas e que mais de 80% falha pelo menos uma.

Vamos a isso? (As respostas estão no final da página)

1 - Um taco e uma bola de basebol custam 1,10 euros no total. O taco custa mais um euro do que a bola. Quanto custa a bola?

2 - Se cinco máquinas demoram cinco minutos para produzir cinco peças, quanto tempo seria preciso para 100 máquinas produzirem 100 peças?

3 - Num lago, há um campo de nenúfares. Todos os dias o campo duplica de tamanho. Se são precisos 48 dias para que o campo cubra o lago todo, quanto tempo demoraria para o campo cobrir metade do lago?

Pare aqui se não quiser já descobrir as respostas certas.

Se já respondeu, aqui fica a solução correta:

1 - A bola custa 5 cêntimos. Como o taco custa mais 1 euro, sabemos que o taco custa 1 euro e cinco cêntimos, o que dá o tal total de 1,10 euros.

2 - São precisos 5 minutos. Se 5 máquinas levam 5 minutos para produzir 5 peças, quer dizer que cada máquina demora 5 minutos para fazer uma peça. Nesse caso, 100 máquinas produziriam em conjunto 100 peças nesses mesmos 5 minutos.

3 - 47 dias. Se o campo de nenúfares duplica a cada dia, no 47º dia tem de estar a meio do lago para que, no dia seguinte, ao duplicar, possa cobrir todo o lago.