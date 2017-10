Asteroide do tamanho de uma casa passa amanhã "perto" da Terra e a NASA está de olho nele

A passagem do 2012 TC4 não vai representar qualquer perigo para a Terra ou mesmo para as centenas de satélites de orbitam o planeta a cerca de 36 mil quilómetros. Mas a proximidade com que vai passar oferece aos especialistas uma oportunidade que tencionam aproveitar para testar a capacidade de comunicação e coordenação internacional num cenário real.

O asteroide, que tem um tamanho estimado entre os 15 e os 30 metros, foi descoberto pelo telescópio da NASA no Havai em 2012, mas, pouco depois, saiu do alcance dos aparelhos. Foi tempo suficiente, no entanto, para permitir aos peritos prever um "reencontro" para o outono de 2017. Em julho, a Agência Espcial Europeia e o Observatório Europeu do Sul foram os primeiros a voltar a ver o 2012 TC4 e agora está tudo a postos para testar o projeto de sistema de alerta global para o impacto de asteroides, financiado pelo Gabinete de Coordenação de Defesa Planetária da NASA e que envolve observatórios, laboratórios e universidades de todo o mundo.

A maior aproximação à Terra deste asteroide está prevista para as 5h40 da madrugada, sobre a Antártida, altura em que dezenas de telescópios profissionais vão registar as suas observações. Apesar do interesse que a passagem do objeto suscita entre os astrónomos amadores, a agência espacial norte-americana avisa que será difícil avistá-lo. Talvez em 2050 ou 2079, datas previstas das próximas passagens, os telescópios amadores já tenham evoluído o suficiente...