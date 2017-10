Vai levar a vacina da gripe? Faça-o num dia em que se sentir feliz

Os efeitos nefastos das emoções negativas na saúde estão já bem documentados e vão desde o aumento do risco de doenças cardiovasculares ao compromisso do sistema imunitário. Quem sofre de stress crónico tem geralmente, por exemplo, níveis mais elevados de cortisol, conhecida precisamente como a "hormona do stress", que diminui comprovadamente as defesas graças ao seu efeito de "desligar" algumas funções do organismo para se focar na suposta "ameaça" imediata.

Muito menos estudados têm sido os efeitos da boa disposição no organismo, mas um estudo britânico, publicado no mês passado no Brain, Behavior, and Immunity, vem agora mostrar que quem se sente feliz no dia (nem é preciso sem no momento) de levar a vacina da gripe desenvolve mais anticorpos contra a doença.

Num estudo anterior, Kavita Vedhara, que liderou o grupo de investigadores da Universidade de Nottingham, tinha conseguido relacionar o stress, especificamente causado por cuidar de familiares doentes, com uma resposta consideravelmente inferior do sistema imunitário à vacina da gripe - estas vacinas contêm uma versão inativa do vírus de forma a treinar as defesas do organismo a reconhecer o vírus e atacá-lo. Quando mais anticorpos forem produzidos, mais eficaz a defesa perante o agente infeccioso.

Agora, os investigadores viraram a sua atenção para um grupo de 138 adultos, entre os 65 e os 85 anos, avaliando o seu estado emocional ao longo de um período de seis semanas. Os resultados, apanharam-nos de surpresa: "Esperavamos encontrar vários fatores que influenciassem a resposta das pessoas à vacinação. Não esperavamos que se resumisse a um único fator - a boa disposição."

Com base neste resultado, a equipa de Kavita Vedhara arranjou uma forma de melhorar o humor dos pacientes no dia da vacinação: "Até agora, os nossos ensaios mostraram que o que resulta é uma combinação de comédia, música e uma lista de coisas engraçadas que as pessoas dizem", explica.

Embora esta conclusão aplicada à vacina da gripe seja nova, um estudo de 2003 já tinha permitido perceber que ver desenhos animados engraçados aumentava a circulação sanguínea em várias partes do sistema de recompensa do cérebro, que também regula a inflamação no corpo.