É um carro ou uma cozinha? As duas coisas. Eis o SUV feito à medida de Jamie Olivier

É uma cozinha disso não há dúvidas. Mas também é um carro. Ou será ao contrário? Jamie Olivier personalizou o Land Rover Discovery com inúmeros utensílios de cozinha e o resultado é um veículo familiar com uma torradeira na consola central e um assador que é acionado através do seletor de potência. Ao lado do motor fica, claro está, a panela, mas também há uma máquina para fazer esparguete, uma placa de gás, uma mesa de refeições e uma bancada desdobrável. E um lava-loiças. E uma televisão de ecrã plano. A paixão do chefe pelas ervas aromáticas não ficou de parte e o carro conta com um mini "jardim" para o efeito, enquanto nas janelas traseiras é possível encontrar o suporte para as especiarias.

"O desafio que coloquei à Land Rover foi enorme: criar o último grito em cozinhas sobre rodas. Sonhei alto e fiz muitos pedidos, mas o que fizeram deixaram-se sem palavras. Nunca pensei que fossem capazes de colocar uma panela ao lado do motor, ou um dispensador de azeite na mala, mas fizeram-no", comenta Jamie Olivier.

No seu canal no Youtube, o chefe vai descrever, num programa em três partes, o processo de construção do veículo e como o utiliza para cozinhar. O primeiro episódio já está disponível: