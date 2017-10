Um sabonete que faz pele negra ficar branca? O anúncio não dizia, mas foi o que toda a gente entendeu

A campanha exibida no Facebook constava de imagens que mostravam uma mulher de raça negra a despir a sua t-shirt, revelando uma mulher branca, depois de usar o gel de banho da Dove.

"Uma imagem que publicámos recentemente no Facebook não conseguiu representar ponderadamente as mulheres de cor. Lamentamos profundamente a ofensa que provocámos", desculpou-se a marca no Twitter.

O vídeo foi retirado da página da Dove, mas já tinha sido partilhado por vários utilizadores e, sobretudo, muito criticado.

Embora alguns dos utilizadores tenham encontrado uma explicação não racista para a publicidade (alegando que a ideia da marca seria de que o produto podia ser usado por todas as raças), a maioria dos comentários foram - e continuam a ser, mesmo após o pedido de desculpa público - de indignação, entre promessas de nunca mais comprar nada da marca e recordações de polémicas antigas.

É o caso de um hidratante que prometia um "brilho de verão" para "peles normais a escuras". Escusado será dizer que o "normais" por oposição a "escuras" não caiu bem...

Em 2011, outra campanha foi alvo de muitas críticas. Aqui, a Dove usava um "antes e depois" com dois exemplos de pele, uma desidratada e a outra saudável, mas que mostrava também três mulheres com diferentes cores de pele e a de pele mais clara a poder ser interpretada como resultado final.