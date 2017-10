Aspirina: O comprimido mágico faz 120 anos

É indicada para dores de cabeça, de dentes, musculares, menstruais e, ainda, para estados febris associados a resfriados ou gripe, lê-se na bula. Nos seus primeiros 50 anos de vida, na primeira metade do século XX, não teve rival como remédio barato e efetivo contra a dor. Entretanto, descobriram-lhe benefícios para os doentes do coração: o seu efeito sobre o sangue evita a formação de coágulos que estrangulam as artérias, prevenindo situações de enfarte do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais. Mas, e se lhe disserem que a centenária aspirina pode também ter toda uma carreira na área do cancro? Três estudos publicados na revista The Lancet, a mais importante publicação científica na área médica, dão um pequeno grande passo nesse sentido: uma dose diária da chamada microaspirina, durante três anos, pode reduzir o risco de cancro em 25% e apontam-lhe ainda capacidade para travar o desenvolvimento de metástases.

Como avançam os investigadores da Universidade de Oxford e do Hospital John Radcliffe, no Reino Unido, a relação entre o fármaco e o seu benefício de abrandar o processo de metastização pode ser explicada pelo seu efeito no sangue uma espécie de confirmação do que a própria Bayer anunciava há 15 anos, no centenário do famoso comprimido, no livro Cem Anos de Aspirina o Futuro Ainda Agora Começou.

O primeiro sinal fora dado logo nos anos 1970, quando se percebeu que os tumores exibiam altas concentrações de prostaglandinas, as substâncias associadas à dor e também, soube-se posteriormente, à formação de coágulos no sangue (ver infografia). No começo da década de 1990, iniciou-se uma outra série de estudos epidemiológicos relacionados com os inibidores das prostaglandinas. O fim último já era provar que o ácido acetilsalicílico reduzia o risco de determinadas doenças oncológicas.

«É verdade: comprovou-se agora que, em pessoas que tomam aspirina diariamente, por sofrerem de dor crónica ou terem tendência a criarem coágulos no sangue, havia um menor número de tumores do que na população em geral", comenta Manuel Sobrinho Simões, diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular, da Universidade do Porto, um dos mais importantes centros de estudo do cancro no nosso país. O investigador, que confessa tomar aspirina diariamente como prevenção dado que tem aneurismas congénitos nas artérias ilíacas, avisa que, apesar das mais-valias para algumas pessoas, o ácido acetilsalicílico ainda representa muitos riscos para a generalidade da população. «Sabemos que a sua toma sem acompanhamento médico é bastante arriscada, pode causar hemorragias até à morte, mas apresenta-nos uma linha de pensamento muito interessante: pelos vistos, ao reduzirem-se as inflamações crónicas, reduzem-se muito as neoplasias." E no futuro? «No dia em que conseguirmos produzir um anti-inflamatório com muito menos efeitos secundários, então estamos no bom caminho."

'PARA TI, PAI'

A aspirina, esse pequeno comprimido branco, é o medicamento mais conhecido e consumido em todo o mundo. Foi também a primeira criação da indústria farmacêutica, há mais de um século. Desde então, tem tratado provavelmente mais pequenas maleitas do que qualquer outro remédio, atuando como anti-inflamatório, antipirético e analgésico. Segundo a Newsweek, é mesmo um dos cinco inventos do século XX sem os quais não seria possível viver depois do automóvel, da lâmpada, do telefone e da televisão.

Com um único princípio ativo o ácido acetilsalicílico (AAS), a aspirina foi sintetizada pela primeira vez em 1897 pelo alemão Felix Hoffmann. O processo consiste em tratar o ácido salicílico com ácido acético, na presença de um pouco de ácido sulfúrico, que atua como catalisador.

O resultado são uns cristais alargados, de sabor ligeiramente amargo e de cor esbranquiçada, que, à época, o químico alemão se apressou a entregar ao pai, doente de reumatismo crónico, para o qual tomava um outro preparado de AAS que lhe causava sérios transtornos estomacais e um desagradável gosto na boca. Pediu, então, ao filho outro remédio sem tantos efeitos secundários. Daí para a frente a história é conhecida, mas o medicamento não deixa de fascinar os farmacologistas.

Veja-se Hélder Mota Filipe, professor na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e vice-presidente do Infarmed, que fez a sua especialidade em anti-inflamatórios, em Londres, com John Vane o bioquímico britânico que identificou o mecanismo de ação da aspirina e foi galardoado com um Nobel por isso, em 1982, e que assegura já falar das propriedades extra do medicamento nas suas aulas há seis ou sete anos. "Sobretudo no caso do cancro do cólon, que é recorrente", explicita. "A tese destes estudos é de que a transformação dos pólipos em cancros tem uma componente anti-inflamatória", especifica o especialista, sublinhando que, se for um genérico do ácido acetilsalicílico, possui exatamente o mesmo efeito.

"É o princípio ativo que interessa." Quanto às más-línguas, aquelas que, ciclicamente, insistem em que, se fosse apresentada hoje às autoridades competentes, a aspirina não seria aprovada, Mota Filipe ri-se. "Só se for porque foi posta à venda antes de se saber o seu mecanismo de ação, o que apenas aconteceu nos anos 1970. De resto, se tivesse mais riscos do que benefícios, seria obviamente retirada." Mota Filipe lembra ainda que, com estudos precisos sobre os seus efeitos, a aspirina pode ganhar novo fôlego. "Pensa-se que poderá dar um contributo contra outras doenças nas quais o processo inflamatório se mostre determinante, como a asma e o Alzheimer."

ATÉ AO FUNDO DO CORAÇÃO

Outro grande benefício já associado à toma do AAS é a redução em 25% do número de enfartes e acidentes vasculares cerebrais: "Há muito que é usado com esse propósito, quando se conhece o risco de doença cardíaca ou de recidiva.

É algo já consagrado", diz Manuel Carrageta, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia.

Sobretudo para as pessoas com risco conhecido, o passo pode ser de gigante.

As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte em Portugal, na Europa e no mundo. São, também, um importante motivo de incapacidade, sofrimento e dispêndio financeiro. Aquelas patologias devem-se, essencialmente, à aterosclerose nome dado à acumulação de gordura na parede das artérias, um fenómeno sistémico que tem início precoce na vida e progride, silenciosamente, durante anos, até às primeiras manifestações clínicas. As consequências mais importantes, como o enfarte agudo do miocárdio e o AVC, ocorrem, com frequência, de forma súbita e inesperada.

ESTRELA 'POP'

"Esta acumulação de substâncias gordas na parede das artérias origina o que se designa por placa aterosclerótica", explica Carlos Aguiar, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Tais substâncias gordas são ricas em mau colesterol.

A placa fica separada do sangue que circula no interior da artéria coronária por uma camada de fibras, uma espécie de capa. "Quando essa capa é lesada e se rompe", continua Carlos Aguiar, "a gordura é exposta ao sangue e leva à formação de um coágulo, o que pode dificultar ou impedir o fluxo sanguíneo." Se a interrupção demorar mais do que escassos minutos, o sofrimento pode ser irreversível, conduzindo à morte. Acontece, porém, que na formação dos trombos participam umas células designadas por plaquetas.

"Mas, na presença da aspirina, a sua agregação não ocorre", destaca Carlos Aguiar precisando que este efeito é obtido com doses muito baixas, concretamente entre 75 mg e 160 mg por dia. Ao longo de 115 anos, desde que foi descoberta, a aspirina ganhou, frequentemente, um tremendo mediatismo.

A grande estreia sob as luzes da ribalta foi em 1969, ao ser levada na viagem à Lua pelos astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins: considerou-se que era um medicamento que não podia faltar na caixa de primeiros socorros.

Figurou, também, numa variedade de obras, como em Crónica de uma Morte Anunciada: "Despertou-a quando tateava tentando encontrar uma aspirina no armário de remédios da casa de banho", escreveu, ali, Gabriel García Márquez. Zeca Baleiro, cantor brasileiro, compôs, para o seu álbum Baladas de Asfalto e Outros Blues, de 2005, uma música que, nos primeiros versos, diz: «Meu amor minha flor minha menina / Solidão não cura com aspirina / Tanto que eu queria o teu amor." Depois, saltou para a TV. Um dos primeiros a popularizá-la, recomendando tomas diárias, foi Mehmet Oz, esse mesmo, o famoso Dr. Oz, médico que Oprah Winfrey lançou para a galáxia mediática.

Nos vários livros da coleção You, que Oz tem escrito em parceria com o colega Michael Roizen, e se tornou no guia de saúde mais vendido nos EUA, lá está a indicação: uma miniaspirina por dia. Para as dores, o coração e, até, para retardar o envelhecimento.

Segundo a lista antiaging, incluída na obra You A Sua Beleza, pessoas com mais de 40 anos devem tomar 162 mg diários de AAS, com meio copo de água morna, para evitar a formação de rugas.

Nos ecrãs de TV nacionais, teve igualmente direito aos seus minutos de fama, através do apresentador Manuel Luís Goucha, que confirma tomar a "aspirina bebé" todos os dias. "Comecei a fazê-lo há uns 15 anos, quando ainda trabalhava a partir do Porto", conta. "Sempre ouvi dizer que era bom como medida preventiva para o coração." Agora que passou os cem anos, o famoso comprimido parece que rejuvenesceu.

Nos minutos que demorará a ler o resto do texto, cerca de 300 mil pessoas estão a ingerir aspirina. Estima-se que, a cada segundo, sejam tomadas 2 500. Calcula-se que represente mais de 35% do total de medicamentos vendidos sem necessidade de receita médica. Um dos primeiros fármacos sintetizados e, destes, a pioneira na venda em comprimido, a aspirina é hoje comercializada em mais de 80 países e a marca identitária da Bayer.

Na farmacêutica alemã, não se descansa na busca de novos mercados para a aspirina.

Ela fez-se efervescente, juntou-se à vitamina C, até se transformar, outra vez, e tornar-se mastigável um granulado que pode ser tomado sem água. "É verdade, não nos cansamos de procurar novas formas de ir ao encontro dos mais diversos públicos e estilos de vida", comenta Paula Neto, gerente da marca no nosso país. Desde 2010, a aspirina dá também nome a um prémio de cariz social atribuído por uma fundação que a Bayer criou há cinco anos.

É caso para dizer que, nos laboratórios da farmacêutica, as máquinas não param.

Três em um

O ácido acetilsalicílico pertence ao grupo de fármacos não esteroides, com propriedades analgésica, antipirética e anti-inflamatória. Eis a interação bioquímica através da qual se produz o seu efeito farmacológico em casos...

... de dor



1 - Um estímulo, como, por exemplo, uma pancada traumática, uma postura incorreta ou stresse excessivo, desencadeia uma reação no organismo, a nível das células

2 - É essa reação que leva à produção de prostaglandinas, substâncias que pertencem à classe de ácidos gordos insaturados fabricados pelas nossas células em várias partes do corpo, aumentando a intensidade da dor e, por vezes, causando febre

3 - Ao tomar-se a aspirina, o medicamento evita o aparecimento das prostaglandinas, porque inibe a enzima que as produz a ciclo-oxigenase. É essa ação que alivia a dor, a febre e a inflamação



... cardíacos e vasculares

A aspirina previne a formação de coágulos de sangue nas artérias coronárias, reduzindo, assim, o risco de ataques cardíacos. Ao inibir a enzima ciclo-oxigenase, evita a produção de tromboxano A2, uma prostaglandina que tem um imenso poder de agregação e acumulação de plaquetas nos locais em que haja uma lesão vascular como é o caso de uma ferida cutânea ou de uma artéria coronária ou cerebral doente

... e de cancro

O mais recente estudo já divulgado centra-se no efeito da aspirina nas metástases e conclui que o fármaco reduz em 48% a proporção de cancros em desenvolvimento, afetando outros órgãos. Os especialistas acreditam que a relação entre a aspirina e a capacidade de abrandar o processo de metastização é igualmente explicada com o efeito do fármaco no sangue ou seja, a inibição do aparecimento das prostaglandinas