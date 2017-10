Pernas por depilar valem ameaças de violação a modelo sueca

Arvida Byström posou para uma campanha publicitária a uns ténis com pêlos nas pernas e a condenação não tardou. A modelo conta que recebeu até ameaças de violação

A modelo sueca, de 26 anos, denunciou, na sua conta no Instagram, a avalanche de comentários negativos e ameaças que tem recebido por aparecer na nova campanha da Adidas com as pernas por depilar.

A jovem lamenta a reação às imagens, lembrando que "alguns pêlos nas pernas" são a sua única característica que não corresponde aos padrões atuais de beleza. "Nem consigo imaginar o que será não ter estes privilégios todos [não ser portadora de qualquer deficiência, ser branca, ter um corpo feminino] e tentar existir neste mundo", escreve na legenda da foto.

Nos comentários ao vídeo da marca no Youtube, alternam-se os aplausos pela "coragem", tanto à modelo, conhecida precisamente por romper com os padrões de beleza tradicionais, como à Adidas, com insultos e ironias: "No próximo anúncio vai fazer chichi?", lança um utilizador, enquanto se multiplicam as considerações como "horrível", "ridículo" ou "nojento".

Byström já partilhou várias imagens em que deixa visíveis os seus pelos ou a celulite, como nesta, partilhada em julho.