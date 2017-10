As tarefas domésticas são um mistério para muitos millennials

É um dos momentos mais insólitos da carreira de Jamie Oliver: durante um dos episódios de Ministry of Food (que passou em Portugal no 24 Kitchen com o nome “A Cozinha Simples de Jamie”), o chefe inglês ficou estupefacto quando uma jovem mãe, Claire Hallam, 22 anos, lhe confessou que não sabia reconhecer água a ferver, quando mais cozinhar. A única coisa que os dois filhos comiam em casa era “comida de plástico” e take away.

Claire era, obviamente, um caso extremo. Mas, olhando para os resultados de um inquérito a jovens entre os 18 e os 24 anos, da empresa de estudos de mercado YouGov, poderia ser a a cara, ou pelo menos a caricatura, da sua geração. Entre outras coisas, a sondagem revela que 34% diz não saber reiniciar o quadro de eletricidade, quando este vai abaixo, 37% desconhece como limpar o gelo do congelador e 35% é incapaz de coser um botão.

Mas há outras tarefas que, não atingindo estes níveis de desconhecimento geral, não era suposto serem grandes mistérios para tanta gente, dada a sua simplicidade. Por exemplo, 14% admite não conseguir pendurar uma moldura na parede, 16% não sabe usar a máquina da loiça (e 8%, a da roupa), 11% não sabe mudar uma lâmpada, outros 11% não sabe passar a ferro e 10% não faz ideia de como lavar um carro.

A YouGov levanta a hipótese de uma parte destes resultados ser explicada com a falta de experiência de vida (muitos destes jovens ainda vivem em casa dos pais). No entanto, conclui igualmente, com base nestes dados, que algumas tarefas domésticas parecem estar a morrer, começando naturalmente pelos millennials. Por exemplo, coser um botão ou mudar um fusível são também um mistério para 26% e 37%, respetivamente, das pessoas entre os 25 e os 34 anos. Mas apenas 7% dos maiores de 55 anos diz não saber mudar um fusível, e só 5% não consegue coser um botão.

Ou seja, em alguns casos, a tecnologia e a atual sociedade de consumo, em que o conserto de peças deu lugar à substituição de todo o objeto, ajudam a explicar a extinção de certas tarefas. Na verdade, qual foi a última vez que teve de mudar um fusível?