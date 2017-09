Portugal conquista Bollywood

Bollywood – a Hollywood indiana – já conquistou um lugar em Portugal. E nem as mais pequenas aldeias escapam - por exemplo, os 70 habitantes de Piódão tiveram de lidar com a maior produção indiana alguma vez gravada por cá – o filme Paisa Vasool, orçado em 700 mil euros, levou àquelas ruas estreitas um autocarro, duas caravanas, dez carros e três carrinhas de nove lugares. Mas a equipa de 55 pessoas esteve 40 dias a gravar em vários locais, como Óbidos, Guarda, Porto, Espinho, Leiria, Lisboa, Cascais, Sintra e Nazaré. Às animadas coreografias de Bollywood, com guarda-roupa elegante e colorido, junta-se a ação, com cenas de pancadaria no cabo Espichel, em Sesimbra, e uma perseguição de carros na Ponte D. Luís, no Porto.

O filme estreou-se na Índia a 1 de setembro. Veja o trailer aqui e reconheça alguns dos locais de que falamos.