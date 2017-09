Para pessoas bilingues a matemática pode ser um problema

Mesmo que estejam escritos numa língua desconhecida, as pessoas conseguem, intuitivamente, reconhecer pequenos números até quatro. Mas no que toca ao cálculo ou à resolução de problemas, dependem da linguagem.

Com o objetivo de perceber como é que as habilidades aritméticas são afetadas quando as pessoas bilingues utilizam diferentes idiomas, uma equipa de investigadores liderados por Amandine Van Rinsveld e Christine Schiltz, do Instituto de Ciências e Avaliação Cognitiva da Universidade do Luxemburgo, conduziu um estudo em que analisaram vinte estudantes que tinham o luxemburguês como língua materna, tinham completado a escolaridade no Luxemburgo mas tinham prosseguido os estudos em universidades da Bélgica e eram fluentes em alemão e francês. (Desde 1984, o luxemburguês divide com o alemão e o francês a condição de língua oficial do Grão-Ducado de Luxemburgo)

Em dois testes distintos, cada participante teve de resolver tarefas de adição simples e complexas tanto em alemão como em francês. Os participantes foram capazes de resolver as tarefas de adição simples em ambos os idiomas. No entanto precisaram de mais tempo para completar a tarefa complexa em francês do que a mesma tarefa em alemão. Além disso fizeram mais erros ao tentar resolver as tarefas em francês.

A atividade cerebral foi medida por ressonância magnética funcional e os resultados obtidos mostraram que, dependendo do idioma utilizado, diferentes regiões do cérebro foram ativadas. Por exemplo, ao resolverem tarefas de adição em alemão, uma pequena região do lobo temporal esquerdo foi ativada. No entanto quando resolviam tarefas de cálculo em francês estava ativa a parte do cérebro responsável pelo processamento de informações visuais.

Tendo em conta os resultados, os investigadores concluíram que era necessário um “esforço extra” cognitivo para a resolução de problemas matemáticos na língua não-nativa. Segundo os investigadores, os processos de cálculo são afetados pelo idioma.