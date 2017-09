Heidi Klum: “A moda é divertida e todos deveriam ter capacidade financeira para ter este prazer”

Esmara by Heidi Klum começa esta segunda, 18, a ser vendida nas lojas Lidl. Nesta entrevista à VISÃO, que esteve presente na apresentação mundial da coleção em Nova Iorque há cerca de uma semana, a top model de origem alemã explica porque é que aceitou assinar 84 peças que vão ser vendidas por uma pechincha num supermercado, ao lado da secção das frutas e legumes

Como começou a idealizar as peças desta coleção?

Encontrei-me, pela primeira vez, com a equipa de designers do Lidl, em minha casa, em Los Angeles. Passámos o dia dentro do meu closet e eu mostrei-lhes todas as minhas peças favoritas, todas aquelas que integram o essencial do meu guarda-roupa. Desta forma, eles conseguiram perceber o que era o meu estilo e aquilo que procuro enquanto compradora: materiais confortáveis, pormenores interessantes (debruados, combinações de cores, estampados…), bons cortes e peças que resistem à passagem do tempo, tanto em termos de tendências como em relação à qualidade das peças.

Quais foram as suas principais inspirações?

Inspirei-me sobretudo em Nova Iorque. A cidade é uma selva e eu chamei-lhe “selva urbana”. E, como na selva, se veem leopardos e leões, achei que o padrão leopardo seria um ótimo princípio para a minha primeira coleção. Como vai começar em setembro, quando inevitavelmente estamos a caminhar para o outono e para o inverno, queria animá-la – com o estampado de um animal ou com um azul safira. Nesta altura do ano, costumamos ver mais tons terra…

Porque é que aceitou criar uma coleção para um supermercado?

Posso ser conhecida como manequim ou como apresentadora de televisão, mas, no fundo, sinto-me uma designer. Aliás, antes de ganhar o concurso que deu início à minha carreira como modelo, os meus planos eram estudar design de moda na universidade. Era o que queria fazer. Para mim, é muito recompensador fazer algo de mais criativo. Gosto mesmo de desenhar peças e também de estar envolvida em todos os aspetos que, depois, acabam no guarda-roupa dos compradores. Considero que esta parceria com o Lidl é uma extensão disto tudo.

É importante que a coleção seja vendida a preços acessíveis?

Estou absolutamente convencida que existem muitas mulheres que gostariam de vestir (ou, pelo menos, experimentar) um fato leopardo. Provavelmente, não o compram por, digamos, €500, sobretudo quando não têm a certeza de o querer efetivamente. Mas, por cerca de €35, dirão: “’Wow’! Ok, vamos experimentar e ver o que é que acontece”. A coleção encoraja as mulheres a experimentar um fato com padrão leopardo e, por isso, pode trazer um bocadinho de “efeito WOW” ao seu guarda-roupa. A moda é divertida e todos deveriam ter capacidade financeira para ter este prazer. Estas são as razões que explicam porque é que, para mim, é fundamental que se trate de uma coleção a preços razoáveis e acessíveis.

Trata-se de uma coleção muito simples, sem grandes barroquismos, poucas cores. Tem alguma coisa a ver com as suas próprias preferências?

No princípio, como qualquer outra mulher, pus a questão de saber quais as roupas que mais me ajudam a ficar fantástica. Essa reflexão resultou em algumas conclusões: todos precisamos de um bons jeans, uns bons sapatos com salto, um bom blazer, um biker em pele. Assim como uns bons básicos, que se possam misturar e conjugar, de maneira a criar visuais diferentes. Por exemplo, um fato com um bocadinho mais de cor tanto pode ser bom para ir trabalhar ou para levar a uma festa.

São peças do dia-a-dia?

Esta coleção integra peças de roupa do dia-a-dia, mas com um certo efeito “WOW”. Acho que as peças, embora haja algumas que sejam bastante exuberantes, não deixam de ser clássicas. Por exemplo: um blazer podia tê-lo feito simplesmente em preto, mas preferi pôr-lhe lantejoulas. Assim como no casaco. Porquê ter um bomber liso se posso ter um bomber brilhante coberto de lantejoulas? Todas as peças são versáteis e adequam-se a todos os tipos de corpo e também aos vários tamanhos.