Cientistas criam método para administrar várias vacinas numa única injeção

Várias vacinas - ou medicamentos - numa só injeção, para serem libertadas no organismo em dias previamente definidos. Ou múltiplas doses da mesma vacina ou medicamento que entram em ação de acordo com um calendário pré-estabelecido. Sem necessidade de recorrer novamente a agulhas. Apenas esperar pelo dia previsto para que uma espécie de cápsulas microscópicas, introduzidas através da tal injeção única, se degradem e libertem as substâncias, ativando-as.

É este o novo método de administração de vacinas e medicamentos inventado por uma vasta equipa de cientistas e engenheiros coordenada pelo americano Robert Langer, professor no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (o prestigiado MIT, na sigla inglesa). A descoberta, baseada em experiências realizadas em ratos, foi revelada num artigo publicado no jornal científico Science e noticiada na página do MIT na internet. Promete ser um passo importante para atingir, no futuro, o objetivo maior deste projeto financiado pela Fundação Bill & Melinda Gates: tornar a vacinação mais efetiva em países onde as crianças nem sempre têm acesso regular a cuidados médicos. Caso seja bem-sucedida – e ainda vai demorar anos para o sabermos, como é normal nos avanços em medicina -, a inovadora tecnologia permitirá, por exemplo, vacinar bebés logo à nascença com as doses necessárias para um período “de um ou dois anos”, pode ler-se na informação disponibilizada pelo MIT.

“Estamos muito entusiasmados com este trabalho porque, pela primeira vez, podemos criar uma ‘biblioteca’ de pequenas partículas de vacina fechadas, cada uma programada para ser libertada num momento preciso e previsível, para que potencialmente as pessoas possam receber uma única injeção que, na verdade, já tem múltiplos reforços dentro dela”, explica o professor Robert Langer, um ex-presidente da FDA, a autoridade máxima nos Estados Unidos da América na fiscalização e comercialização de novos medicamentos no país. “Isto pode ter um impacto significativo em pacientes de todo o mundo, sobretudo em países em desenvolvimento onde o cumprimento do plano pelos pacientes é particularmente baixo.”

O momento da libertação das substâncias no organismo é definido pelas características do “microrecipiente” onde se encontram armazenadas, nomeadamente a sua estrutura molecular, sendo que esta se vai degradando com o tempo, até se “romper” e libertar o conteúdo para começar a fazer efeito. “No mundo em desenvolvimento, pode ser a diferença entre não ser vacinado e receber as vacinas todas numa injeção”, reforça Kevin McHugh, um dos investigadores principais.