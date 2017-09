DCIAP prepara-se para acusar marroquino preso na cadeia de Monsanto de terrorismo internacional

Culto, inteligente, arguto, sedutor. Reconhece-lhe esses créditos quem escrutina as atividades de Abdesselam Tazi, de forma a que o DCIAP (Departamento Central de Investigação e Ação Penal) elabore uma sólida acusação de terrorismo internacional contra ele, por alegadamente ter recrutado, em Portugal e outros países, marroquinos para combaterem pelo Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico. Ele próprio ex-polícia marroquino, Tazi, 63 anos, nega todas as suspeitas de que é alvo, através de cartas que escreve às autoridades nacionais a partir da sua cela na cadeia de Monsanto, em Lisboa, onde está há quase seis meses em prisão preventiva.

Mas Abdesselam Tazi caiu, em definitivo, no radar antiterrorista europeu. Demonstram-no, aliás, as circunstâncias da sua extradição da Alemanha para Portugal, em março passado. A 1 de julho de 2016, Tazi foi detido em Dusseldorf, na Alemanha, pelo crime de "fraude informática na utilização de cartões de crédito", e depois condenado a oito meses de prisão. Quando estava a terminar o cumprimento da pena e prestes a ser libertado, as polícias alemã, francesa e portuguesa (neste caso, a UNCT-Unidade Nacional Contra Terrorismo, da PJ) fizeram uma reunião de emergência, no âmbito do Eurojust, um organismo que ajuda investigadores e procuradores do Ministério Público, em toda a União Europeia, a trabalhar em conjunto face à criminalidade transfronteiriça, e tem um papel fundamental no intercâmbio de informação e na extradição.

O objetivo dessa reunião era verificar qual daquelas polícias estava em melhores condições de recolher elementos probatórios que permitissem construir uma acusação de terrorismo contra Tazi. A escolha recaiu na UNCT, da PJ, que enviou uma equipa de inspetores para, à saída do marroquino da cadeia de Dusseldorf, o deter e transportar para Lisboa, com a extradição judicialmente autorizada.

No Tribunal Central de Instrução Criminal, a 24 de março último, o DCIAP alegou, perante o juiz de instrução Carlos Alexandre, que, desde meados de 2014, Abdesselam Tazi cometeu "atos diretos de colaboração, apoio, recrutamento de novos membros e financiamento da organização terrorista Estado Islâmico". Tazi, segundo a acusação, estava incumbido de "auxiliar e financiar a deslocação de cidadãos marroquinos para a Europa, tendo em vista o seu posterior recrutamento" para o Daesh. O arguido remeteu-se ao silêncio durante o interrogatório do juiz Carlos Alexandre, que decidiu colocá-lo em prisão preventiva.

Tomem lá: são refugiados

Mas como se chegou até aqui? Abdesselam Tazi aterrou em Lisboa a 23 de setembro de 2013, num voo proveniente da Guiné-Bissau. Trazia um passaporte francês falsificado, que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detetou. Tazi justificou-se, dizendo que era politicamente perseguido no seu país, por ser um ativista da oposição ao regime do Rei Mohammed VI. No mesmo voo chegou outro marroquino - Hicham El Hanafi, hoje com 27 anos, que apresentou um cartão de residência, falsificado e romeno, em seu nome. Deu ao SEF a mesma explicação com que Tazi se justificara. E ambos afirmaram que não se conheciam.

Tazi e Hanafi foram então encaminhados para o Centro de Acolhimento de Refugiados, na Bobadela, Loures. Em 2014, os dois obtiveram o estatuto de refugiados e a Segurança Social arranjou-lhes um apartamento em Aveiro, para refazerem a vida. Mas pouco uso deram à casa.

Quando as primeiras suspeitas chegaram à UNCT, da PJ, as averiguações iniciais logo indiciaram que Tazi e Hanafi já se conheciam antes de aterrarem no aeroporto de Lisboa. Mais: Hanafi teria sido radicalizado por Tazi ainda em Marrocos. Pior: no centro da Bobadela, o ex-polícia terá convencido dois marroquinos recém-chegados a Portugal a juntarem-se ao Daesh. E, depois, terá conseguido introduzi-los na Síria, para se tornarem combatentes.

A partir de 2014, Tazi e Hanafi fizeram numerosas viagens - por exemplo, a França, Grécia, Turquia e, até, ao Brasil. De acordo com o que a investigação já terá apurado, usavam documentação falsa e cartões de crédito igualmente contrafeitos, os quais serviam, por outro lado, para se financiarem, através da compra de computadores e telemóveis, sempre topo de gama, que depois vendiam no mercado paralelo.

Todo este périplo ao serviço do Daesh, como defende o DCIAP, começou a ter o seu fim com a prisão de Tazi na Alemanha, em julho de 2016. Quatro meses depois, em novembro, Hanafi seria preso em Marselha, sob a suspeita de pertencer a uma célula do Daesh que preparava um duplo atentado terrorista, naquela cidade francesa e em Toulouse, a concretizar em vésperas do Natal do ano passado. Hanafi continua detido - nestes casos, a lei francesa admite até quatro anos de prisão preventiva, sem acusação.

Recentemente, o DCIAP pediu a colaboração das autoridades espanholas na investigação ao ex-polícia marroquino. Foi sinalizada uma passagem de Tazi por Barcelona, embora não esteja estabelecida qualquer ligação, mesmo indireta, do suspeito aos autores do duplo atentado de 17 de agosto na Catalunha, de que resultaram 16 mortos.

O DCIAP tem um ano para deduzir a acusação, por terrorismo internacional, contra Abdesselam Tazi. Ou seja, o período legal termina a 24 de março de 2018. Mas uma fonte da investigação assegura à VISÃO que se o prazo terminasse hoje, já estariam reunidos elementos probatórios suficientes para garantir o libelo acusatório, pelo qual, se for condenado, o ex-polícia marroquino arrisca até dez anos de prisão.

Como se escreveu, Tazi nega tudo - diz, inclusive, que desconhecia as alegadas ligações de Hanafi ao Daesh. O certo é que vai dar luta ao DCIAP. Além do mais, é defendido por uma advogada oficiosa portuguesa aguerrida.