Transplante de rim foi a solução radical para Selena Gomez combater o lúpus

Foi em 2015 que Selena Gomez, cantora e atriz de 25 anos, revelou ao mundo sofrer de lúpus. Desde então, a cantora norte-americana tem partilhado publicamente a sua jornada na luta contra a doença. E esta quinta-feira, 14, anunciou ter recebido um transplante de rim, doado por uma amiga.

De nome científico Lúpus Eritematoso Sistémico (LES), trata-se de uma doença do sistema imunitário crónica, considerada rara. Afeta muito mais mulheres do que os homens (nove em cada dez pacientes são do sexo feminino) e tem causas desconhecidas. Sabe-se apenas que estão envolvidos fatores genéticos, ambientais, infecciosos, hormonais, entre outros. O lúpus ocorre quando o sistema imunitário, erroneamente, ataca o tecido saudável do próprio corpo, ao invés de o proteger de vírus ou bactérias. Esta doença provoca inflamações e danos nos tecidos de diferentes partes do corpo, mas os mais afetados são, normalmente, as articulações e a pele.

Menos frequente, a nefrite lúpica, que no caso de Selena Gomez a levou ao transplante, surge como uma complicação grave da doença e acontece quando há uma inflamação no rim que pode resultar em lesões renais ou até mesmo insuficiência renal total. Quando os rins falham, existem duas opções: diálise ou transplante. A opção mais drástica é, normalmente, a mais eficaz. Não é uma cura para esta doença autoimune e incurável - é um tratamento para o órgão afetado, de modo a repor o seu normal funcionamento. Apesar de ser uma doença sem cura, existem hoje vários tratamentos para os diversos problemas que podem surgir, embora continue a ser fatal em certos casos em que se manifesta de forma mais agressiva.

Numa publicação na sua conta pessoal do Instagram, Selena partilhou um conjunto de fotografias que mostram algumas fases do tratamento ao qual foi submetida. Numa delas, a cantora surge ao lado de uma amiga, Francia Rasia, uma atriz americana de 29 anos, que lhe cedeu o órgão. Noutra, é possível ver a cicatriz da cantora após a operação.

“Descobri que precisava de um transplante de rim devido ao lúpus e estive a recuperar. Era o que eu precisava de fazer para a minha saúde em geral”, escreveu a cantora na legenda da publicação.

De acordo com a Sociedade Portuguesa de Reumatologia, cerca de 0,07% dos portugueses é afetado pela doença, sendo a maioria mulheres.