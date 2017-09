Será mesmo dos carecas que elas gostam mais? Um novo estudo dá a resposta

E se lhe dissermos que é mesmo dos carecas que elas gostam mais? De acordo com um novo estudo, os carecas fazem mais sucesso entre as mulheres , são vistos como mais bem sucedidos e transmitem mais masculinidade.

O estudo, conduzido por um investigador da Universidade da Pensilvânia, contou com a participação de estudantes do sexo masculino e feminino. Cada participante tinha de observar fotografias e avaliá-las ao nível da atração, confiança, poder e masculinidade. Em todos os níveis os carecas obtiveram as melhores classificações.

Curiosamente quando se voltava a mostrar as fotografias dos homens cujo cabelo tinha sido removido digitalmente das fotografias, observou-se que as fotografias alteradas transmitiam uma personalidade mais forte e dominante dos homens.

De acordo com Albert Mannes, líder do estudo, uma das razões pela quais os homens carecas pareciam mais másculos estava na relação natural que fazemos entre a testosterona e a falta de cabelo.

“Escolher não ter cabelo é indiscutivelmente uma forma de comportamento não-verbal, uma forma de expressão que transmite informações sobre a pessoa que, de outra forma, seriam difíceis de observar” disse Mannes.