Açores em nova campanha da Airbnb

Um minuto e 24 segundos é suficiente para a Airbnb, plataforma mundial de aluguer de alojamentos, mostrar boas razões para se visitar as nove ilhas açorianas. Os vídeos da nova série online a que chamaram Not Yet Trending pretendem divulgar destinos ainda pouco explorados pelo turismo de massas. Em 2016, escolheram Guadalupe nas Caraíbas, Tbilisi capital da Geórgia, Paraty no Brasil e Livingston, Montana, nos Estados Unidos da América.

Ao som dos artistas locais King John (António Alves), com a participação de Sara Cruz, o vídeo dedicado aos Açores começa por revelar que “este ano, mais 176% dos nossos utilizadores viajaram para os Açores”. Porquê? As respostas dadas por anfitriões e locais são muito variadas: “O mundo descobriu que este pequeno arquipélago no Atlântico existe mesmo”; “Viver dentro de um vulcão significa que primaveras quentes fazem parte da vida”; “Nós não vendemos sol, praias e festas. Vendemos a nossa natureza, a nossa paz e os açorianos”; “Quando a indústria da pesca colapsou, o hip hop nasceu na ilha”, enquanto se ouve Fred Cabral a rapar “Filho do Vento”; “Não era suposto ter ananases, mas aqui crescem os mais doces do mundo”.

No blogue da plataforma está também publicada um artigo alargado, intitulado Força da Natureza, à descoberta dos Açores, a destacar as vinhas do Pico, o cozido das Furnas, as lagoas de São Miguel, as estufas de ananases e muitos mergulhos no oceano. Que mais podemos nós desejar?