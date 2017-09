Há alimentos que podem provocar uma falsa análise positiva de consumo de droga

A história de um telespetador do programa Rip Off Britain chamou a atenção da BBC: foi despedido da fábrica onde trabalhava na sequência de uma análise que tinha dado positivo para o consumo de opicáceos. Mas o protagonista deste episódio insista que não tinha consumido drogas.

Seria possível? A BBC investigou e garante que sim. Depois de passar três dias a comer pão com sementes de papoila, uma das apresentadoras do programa, Angela Ripon, de 72 anos, fez um teste que acusou o consumo de opiáceos.

"Comer pão com sementes de papoila pode dar um resultado positivo num teste de urina que deteta morfina", confirmou à BBC Atholl Johnston, da Universidade Queen Mary, no Reino Unido.

Dependendo de onde e quando foi colhida, a semente de uma papoila tem uma quantidade de ópio (de onde são extraídos produtos como a morfina, a heroína ou a codeína) variável, que pode chegar até aos 60 por cento. Juntando-se este facto à elevada sensibilidade dos testes, um resultado pode ser positivo mesmo sem consumir muitas sementes.

Mas não, comer muitas sementes de papoila não vai ter o mesmo efeito que o consumo de drogas...

A BBC cita também um fabricante canadiano de "testes do balão" para alertar que também o álcool pode ser detetado no hálito (mas não no sangue) sem que tenha sido consumida qualquer bebida alcóolica. Neste caso, os falsos positivos, avisa a empresa, podem ser provocados pelas reações químicas resultantes da ingestão de alimentos que implicam fermentação, como é o caso das massas de pão ou pizza e até mesmo algumas frutas. Embora a quantidade de álcool gerada pelo processo de fermentação seja mínima, pode ser suficiente para ser detetada num teste realizado logo após a refeição.