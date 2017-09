Consulte aqui as notas mínimas de acesso ao ensino superior

Veja a lista com as notas do último colocado em cada curso e os números de vagas preenchidas e as que sobram para a 2.ª fase. Nesta primeira fase, são quase 45 mil os alunos que entram na universidade

De acordo com o Ministério da Educação, "apresentaram-se a concurso, nesta 1.ª fase, 52 434 candidatos". Destes, 44.914 "foram já colocados na 1.ª fase, representando um aumento de 5% face ao ano anterior e o valor mais elevado desde 2010". Colocados estão já 27.648 novos estudantes no ensino universitário.

Os resultados completos da concurso estão disponíveis no site da Direção-Geral do Ensino Superior. Sobram 6.225 vagas para as 2.ª e 3.ª fases - "o menor número de vagas sobrantes desde 2009", segundo o comunicado do Ministério. A 2.ª fase decorre entre 11 e 22 de setembro.

O número de estudantes que entram 1.ª opção no ensino politécnico cresceu 16%, enquanto os candidatos em 1.ª opção no ensino universitário aumentou 2%.

Engenharias têm as notas mínimas mais altas

Engenharia Aeroespacial e Engenharia Física e Tecnológica, do Instituto Técnico de Lisboa, são os cursos com as notas do último colocado mais elevadas: 18,8 e 18,75 respetivamente. Segue-se a Engenharia e Gestão Industrial da Universidade do Porto, com 18,43 e em quarto lugar aparece o curso de Medicina, também do Porto, com a nota mínima de 18,33.

O curso com mais vagas para a 2.ª fase é o de Engenharia de Energias Renováveis, do Politécnico de Bragança. Das 63 vagas disponíveis, apenas uma ficou preenchida - ou seja, apenas um aluno terá escolhido este curso -, sobrando 62.