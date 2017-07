Centro de Portugal: visitar é ajudar

Depois dos incêndios, a quebra do turismo está a afetar drasticamente a economia local da região centro do País. Por isso, a VISÃO decidiu lançar o projeto de apoio "Coração no Centro de Portugal". Porque há tanto para descobrir naquela zona

Quase um mês depois, o rasto de destruição dos incêndios ainda se faz sentir. Após a tragédia que vitimou 64 pessoas e deixou mais de 200 feridos na zona de Pedrógão Grande, os operadores turísticos da região do Centro de Portugal começaram a receber cancelamentos em massa.

A seguir aos fogos, a economia local vê-se agora sob a ameaça de uma quebra fatal numa importante fonte de rendimentos: o turismo. Depois de se ter juntado à iniciativa Um Abraço a Portugal da Impresa, e doado 10% das receitas da edição de 22 de junho às vítimas dos incêndios, a VISÃO lança agora um movimento de apoio e promoção ao turismo na região que denominámos Coração no Centro de Portugal.

Acreditamos que visitar as inúmeras, belíssimas e intactas atrações locais é, nesta fase, a melhor forma de ajudar aquela zona do País. Das extraordinárias Aldeias do Xisto às refrescantes e envolventes propostas à volta do Zêzere, há muito para desfrutar no Centro do País nos meses do verão e ao longo de todo o ano.

Na edição que chega esta semana às bancas, fomos em busca das bonitas praias fluviais naquela zona. E nas próximas semanas ofereceremos dois guias de 100 páginas cada com muitas ideias, histórias, informações e propostas úteis. Quer ajudar as populações da região Centro, afetada pelos terríveis incêndios de julho? A melhor forma de o fazer é simples e agradável: tire uns dias de férias e vá conhecer as belezas naturais das serras da Lousã e do Açor, a animação poética do rio Zêzere, a tranquilidade das Aldeias do Xisto. Para o ajudar a planear esses dias, a VISÃO oferece, com as duas próximas edições (20 e 27 de Julho), duas revistas especiais grátis, onde reunimos as melhores histórias, experiências e informações sobre a região. Vale a pena ter o coração no Centro de Portugal.