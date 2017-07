Previsões feitas por Bill Gates em 1999 que hoje se confirmam

É um dos fundadores da Microsoft e é considerado a pessoa mais rica do mundo. Em 1999 escreveu um livro, “Negócios @ Velocidade do Pensamento”, no qual aborda a economia global e a tecnologia através da infraestrutura digital e da internet. No livro fez algumas previsões que, na altura, pareciam improváveis. No entanto, atualmente, essas previsões tornaram-se realidade.

Dispositivos Móveis

Previsão de Gates: “As pessoas vão transportar dispositivos pequenos que lhes permitam manter o contacto constante e fazer negócios eletrónicos de onde quer que estejam. Poderão verificar as notícias, ver os voos que reservaram, obter informações dos mercados financeiros e fazer qualquer outra coisa nesses dispositivos.”

Atualmente: As pessoas usam os telemóveis para ler notícias, fazer compras, marcações de férias, entre muitas outras coisas. Os telemóveis e até mesmo os relógios inteligentes permitem fazer todas essas coisas.

Redes Sociais

Previsão de Gates: “Sites privados para amigos e família serão comuns, permitindo que você converse e planeie eventos a partir deles.”

Atualmente: Sites como o Facebook, WhatsApp e o Instagram permitem organizar eventos com amigos e familiares, criar grupos privados, formar comunidades, entre outras coisas.

Publicidade Inteligente

Previsão de Gates: “Os dispositivos vão permitir a publicidade inteligente, conhecendo as suas tendências de compra e exibirão campanhas adaptadas às suas preferências.”

Atualmente: Nas nossas redes sociais recebemos publicidade personalizada de acordo com os nossos gostos, preferências, idade ou assuntos pelos quais nos interessam.. Nos serviços de publicidade online os anunciantes segmentam os utilizadores com base no histórico de cliques e interesses pessoais.

Recrutamento Online

Previsão de Gates: “Pessoas que procuram trabalho poderão encontrar oportunidades de emprego online, declarando os seus interesses, necessidades e habilitações especializadas.”

Atualmente: Hoje existem redes sociais como o LinkedIn, a maior rede social profissional, que permitem a empregador publicar as suas vagas, e a quem procura trabalho divulgar o seu currículo, estabelecendo desta forma contactos com empresas.

Links para sites enquanto vê Televisão

Previsão de Gates: “A transmissão da televisão incluirá links para site e conteúdos relevantes que complementam o que você está a assistir.”

Atualmente: Em quase todas as transmissões de jogos em direto surgem anúncios com links para sites específicos.