Vai um exercício de matemática para desenferrujar o cérebro?

Desde segunda-feira, que o programa Today, da Rádio 4 da BBC lança diariamente um quebra-cabeças matemático, que os ouvintes e seguidores online devem resolvem em 24 horas. Após esse prazo, os resultados são publicados no site.

A rubrica dificilmente podia ter começado com mais impacto: O primeiro problema desencadeou uma competição no Twitter, com vários utilizadores, incluindo crianças, a tentarem ser os primeiros a apresentar a solução correta.

Mas vamos então ao desafio: usar os dígitos de 1 a 9, por ordem, colocando os sinais de adição ou substração onde necessário para a conta dar um total de 100. Mas com uma dificuldade acrescida: usar o menor número possíveis de sinais. Este é exemplo dado pela BBC: 1 + 2 + 34 - 5 + 67 - 8 + 9 = 100, empregando um total de seis "menos" e" mais".

Quer tentar? A solução já está publicada aqui, mas podemos adiantar que bastam três sinais.