O bebé que estava desaparecido foi encontrado "num terreno próximo" de casa

A criança de Póvoa de Lanhoso estava desaparecida desde terça-feira. Terá sido encontrada por uma vizinha

A criança de ano e meio que estava desaparecida em Serzedelo, na Póvoa de Lanhoso, desde a noite de terça-feira, foi encontrada "com vida" por uma vizinha e estão-lhe a ser prestados os primeiros socorros, informou a GNR no local.

Em declarações aos jornalistas, cerca das 11:30, o tenente-coronel da GNR Ricardo Lopes, afirmou que a criança "terá sido encontrada num terreno próximo".

"Há cerca de dez minutos uma senhora residente aqui nas proximidades veio trazer o menor com vida. Aparentemente está bem, contudo estão a ser prestados primeiros socorros", disse.

As circunstâncias do desaparecimento do menor estão ainda por esclarecer.

O bebé desapareceu cerca das 20:00 de terça-feira da casa dos pais em Serzedelo, Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga.