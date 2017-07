Italianos arrasam Nigella Lawson por causa do seu 'spaghetti carbonara'

Após partilhar na sua página de Facebook uma receita de esparguete à carbonara que continha natas nos ingredientes, a famosa chef Nigella Lawson foi duramente atacada por italianos que consideram que a sua versão de um dos pratos mais conhecidos da gastronomia transalpina é uma ofensa à cozinha italiana.

A receita tradicional italiana exige apenas duas gemas de ovos que depois são misturados com com o queijo parmesão. No entanto, Nigella Lawson incluiu na sua lista, para além dos ingredientes básicos, 60 mililitros de natas, 60 mililitros de vinho branco seco e noz moscada. Esta adição de ingredientes à receita original fez com que a publicação recebesse críticas considerando a receita uma ofensa à cozinha italiana. Comentários como “a cultura italiana não é uma forma de pensar” e “Nigella, você é uma mulher maravilhosa, mas as suas receitas são a morte das receitas italianas, literalmente. NATAS NA CARBONARA NUNCA, apenas ovos” encheram a publicação da famosa chef de cozinha.

Esta não é a primeira vez que Nigella recebe comentários negativos relativamente às suas receitas. Conhecida por dar um toque britânico às suas receitas italianas, ontem, após publicar uma receita de uma salada no seu blogue, rapidamente os fãs demonstraram o seu desagrado ao questionarem-se sobre o porquê de precisaram de instruções para fazer uma simples salada de tomate.