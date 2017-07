11 sinais de que os seus colegas de trabalho não o têm em grande conta

1 - Estão sempre a discutir consigo

Num grupo de trabalho há sempre quem adore uma boa discussão. Mas se forem vários e todos decidirem implicar consigo, pode ser um sinal de que o vêm como um alvo fácil ou como alguém que podem usar para provar a sua superioridade. Num artigo publicado no Psychology Today, a autora americana com vários livros publicados sobre o bullying e temas relacionados Signe Whitson alerta que, no entanto, é importante distinguir entre comportamentos que só representam falta de educação e os que podem ser considerados bullying. As discussões agressivas só devem ser consideradas um problema se repetidas várias vezes e se envolverem um desiquilíbrio de poder.

2 - São sarcásticos ou dão respostas demasiado curtas

Se as respostas dos seus colegas forem sempre monossilábicas e com um toque de sarcasmo é porque, provavelmente, não o valorizam muito, alerta o artigo do Business Insider que compilou estes 11 sinais.

3 - Têm uma linguagem corporal rude

Assumem uma postura trocista, reviram os olhos ou sorriem com desdém quando fala?

4 - Ignoram-no

Ao Daily Mail, Sandra Robinson, da Sauder School of Business da University of British Columbia sublinha que embora tenhamos sido ensinados que "é melhor não dizer nada quando não temos nada simpático para dizer", o ostracismo "leva as pessoas a sentirem-se desamparadas, como se não merecessem qualquer atenção".

5 - Riem-se de si

Quando alguém diz uma piada, o desejo é, claro, que todos se riam. Mas se os seus colegas se riem quando fala mesmo que não tenha dito nada engraçado, não é bom sinal. O mesmo se for constantemente alvo de piadas ou partidas.

6 - Parecem surpreendidos quando alguma coisa lhe corre bem

Quando faz algo que merece destaque no seu ambiente de trabalho, recebe os parabéns dos seus colegas ou, em vez disso, os seus olhares de espanto? Se for a segunda hipótese, pode ser sinal de que não têm as suas capacidades em grande conta.

7 - Nunca pedem a sua ajuda

Oferece-se para ajudar mas os seus colegas recusam sistematicamente? Será que acham que em vez de ajudar, só dia desajudar?...

8 - Recusam-se a ajudá-lo

Ou então o contrário: Pede ajuda e ninguém responde...

9 - Estão sempre a mentir-lhe

Se sente que as mentiras que os seus colegas lhe dizem vão além do "normal" num ambiente de trabalho, pode ser um sinal de que não o consideram capaz de as desmascarar.

10 - Está sempre a falar das suas capacidades "impressionantes"

"A coisa mais estúpida que alguém pode fazer é sobrestimar-se a si próprio", alerta, ao The Independent, Balazs Aczel, do Instituto de Psicologia de Budapeste."O que isso nos diz é que não é preciso ter um QI baixo para agir de forma estúpida".

11 - Está sempre com medo de parecer incompetente

Um estudo da Harvard Business School descobriu que "as pessoas que pedem ajuda têm maior probabilidade de ser vistas como competentes, pelo menos pelas pessoas a quem estão a pedir". Por isso, se está sempre com medo de parecer incompetente e não pede ajuda por essa razão... pense duas vezes: o efeito parece ser o contrário.