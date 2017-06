E se, no futuro, só precisar de carregar o telemóvel quatro vezes por ano?

Atualmente os sistemas baseados em semicondutores (sólidos, geralmente cristalinos, de condutividade elétrica intermediária entre condutores e isolantes) são utilizados nos processadores dos telemóveis e exigem um fluxo constante de energia. No entanto, investigadores das Universidades do Michigan e do Cornell, criaram um novo material que permite que o telemóvel carregue rapidamente e que a bateria seja apenas carregada de três em três meses.

De acordo com os investigadores, se os processadores dos telemóveis forem constituídos por sistemas multiferróicos magnetoelétricos precisam de muito menos energia, permitindo que o telemóvel carregue rapidamente. Os materiais multiferróicos podem ser considerados como os que melhor permitem integrar duas ou mais propriedades físicas de alto interesse tecnológico, além de propiciarem novos desafios para o domínio de processos de síntese de novos materiais, para o desenvolvimento de novos dispositivos e para o modelamento e simulação de suas propriedades físicas. As ordens ferróicas que um material multiferróico pode possuir são: a ferroeletricidade, o ferro/antiferromagnetismo e/ou a ferroelasticidade. Um material que apresente ordenamento ferroelétrico simultaneamente a ordens magnéticas é chamado de magnetoelétrico.

Este tipo de material precisa de muito menos energia e, por isso, ao ser incorporado nos processadores dos telemóveis, permite que a bateria dure muito mais tempo e carregue com mais rapidez.

A eletrónica, atualment,e consome 5% da energia global total e até 2030 poderá consumir de 40% a 50% da energia global. A conceção de processadores eficientes em termos de energia poderia ter um impacto significativo em nossa marca de energia global.