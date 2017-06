Como foi feito o estudo aos produtos biológicos

Nunca havia sido feito, no nosso país, um estudo independente e desta dimensão sobre alimentos biológicos. Saiba como foi feito este estudo.

Quem efetuou as análises?

As análises foram realizadas no Labiagro, um laboratório químico e microbiológico de controlo de qualidade e segurança alimentar, especializado na determinação de contaminantes, que pertence ao Grupo ISQ. É acreditado segundo o referencial normativo NP EN ISO/IEC 17025. O Labiagro é um laboratório de referência e assegura imparcialidade, independência e confidencialidade dos resultados dos ensaios que realiza.

Como foi feito o estudo?

Foram analisados 113 alimentos de produção vegetal biológica, comprados pela VISÃO em sete lojas e secções especializadas de estabelecimentos comerciais, de várias marcas, com origem em Portugal, na UE e em países terceiros. Todos os produtos escolhidos, embalados ou a granel, estavam certificados como biológicos, com o selo respetivo. Não foram adquiridos produtos em mercados biológicos, diretamente a produtores ou vendedores de rua.

Como foram escolhidos os produtos?

A lista de produtos foi indicada pelo laboratório e escolhida tendo em conta os principais componentes do regime alimentar europeu e critérios estatísticos. De acordo com os parâmetros laboratoriais, é considerado perfeitamente representativo – a dimensão mínima da amostra foi cumprida no que diz respeito à quantidade e número de unidades.

O que se procurou?

As análises procuraram, através de diferentes métodos de ensaio, resíduos de pesticidas sintéticos, não autorizados na produção biológica.

