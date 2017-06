Tem a certeza de que está a comprar comida biológica?

A VISÃO pediu a um laboratório que analisasse mais de 100 produtos de agricultura bio. E descobriu que 1 em cada 5 continha vestígios de químicos sintéticos proibidos. Em duas couves "biológicas", por exemplo, foi encontrado 1,2 mg de glifosato - 12 vezes acima do limite legal de segurança

O setor dos biológicos em Portugal já vale mais de 22 milhões de euros e cresce acima de 10% ao ano - cada vez mais pessoas tentam adotar hábitos de alimentação "saudável", evitando pesticidas. Mas uma investigação da VISÃO, que faz a capa desta semana, revela que muito do que julgamos ser bio, afinal, talvez não seja - e que consumir produtos biológicos não garante que evitamos pesticidas.

Naquele que é o maior estudo independente feito em Portugal sobre alimentos biológicos, analisámos uma extensa gama de herbicidas, inseticidas e fungicidas em 113 géneros alimentícios de produção vegetal bio. Os produtos, com origem nacional e estrangeira, foram adquiridos em diversas lojas e secções especializadas. Mas, apesar de serem supostamente biológicos, com o selo a garantir a certificação, em 21 desses alimentos foram detetados pesticidas.

Aqui ficam algumas das conclusões da reportagem:

- Duas couves, com um quilo de peso total, tinham 1,2 mg de glifosato, 12 vezes mais do que o máximo permitido por lei; um caso de "saúde pública", diz-nos o presidente da Agrobio, a maior associação do setor bio

- Em alguns alimentos foram detetados vários pesticidas sintéticos em simultâneo; um deles continha sete desses químicos diferentes

- O laboratório que realizou as análises para a VISÃO encontrou 23 pesticidas sintéticos distintos, todos proibidos por lei na agricultura bio

- Entre os alimentos que deram positivo a pesticidas há produtos nacionais e estrangeiros, frescos e transformados, desde maçãs a arroz, biscoitos a laranjas, bagas de goji a vinho, e muito mais; confira a lista completa e o que foi detetado em cada alimento na edição desta semana

