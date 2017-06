Grupo Impresa angaria mais de 850 mil euros com a campanha "Um Abraço a Portugal"

O grupo IMPRESA conseguiu reunir 852.490,79 € com a campanha “Um Abraço a Portugal”. Este valor resulta da contribuição dos telespectadores dos canais SIC e da SIC Internacional que ligaram para a linha telefónica solidária SIC/SIC Esperança, das publicações Caras, TV Mais, Telenovelas, VISÃO e Expresso, que doaram 10% das receitas provenientes das vendas e ainda dos donativos bancários que a SIC Esperança recebeu.

Enquanto braço da responsabilidade social do Grupo IMPRESA, a SIC Esperança ficará com a missão de monitorizar a implementação desta verba, trabalhando em parceria com instituições no terreno, no sentido de garantir que às vítimas seja disponibilizado todo o apoio necessário. Será disponibilizada informação publicamente à medida que os fundos forem distribuídos.