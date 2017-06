Exame de Português do 12º ano não será anulado

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, garantiu hoje que o exame de Português do 12.º ano, cuja eventual fuga de informação está a ser investigada, não vai ser anulado.

Segundo o ministro, caso se confirme que houve uma fuga de informação, "o ministério agirá civil, disciplinar e criminalmente contra o seu autor ou autores.

"Se alguém saiu beneficiado, sofrerá as consequências previstas no regulamento", declarou.

O esclarecimento do ministro da Educação surge na sequência de uma eventual fuga de questões do exame, divulgada na última semana pela comunicação social. Em causa está um ficheiro de áudio que circulou nas redes sociais em que uma aluna parece revelar os temas que sairão na prova.



No mesmo áudio, a aluna refere ainda que a informação partiu da “presidente de um sindicato de professores”.



O caso está a ser investigado pelo Ministério Público. O IAVE, o Instituto de Avaliação Educativa, remeteu também para a Inspeção-geral de Educação e Ciência “todas as informações para efeitos de averiguação disciplinar e criminal”.