Google vai deixar de ler os seus emails

"O conteúdo do Gmail [gratuito] não vai ser usado ou analisado para qualquer personalização de anúncios depois desta mudança", anunciou a Google no seu blogue oficial, explicando que a ideia é alinhar o serviço gratuito com o G Suite, o conjunto (pago) de aplicações pensado para empresas.

Ainda não há uma data fixa para a introdução desta alteração, mas, escreve Diane Greene, responsável pela Google Cloud, será ainda este ano.

Na prática, os utilizadores do Gmail vão continuar a ver anúncios personalizados - com base na sua atividade online, como pesquisas, visitas a sites e localização - mas já sem terem por base o conteúdo dos seus emails.

O que acontece agora é que a Google analisa a caixa de entrada do utilizador (e sim, concorda-se com isso quando se assinala a caixa destinada a aceitar os termos de utilização do serviço) e usa depois a informação para personalizar a publicidade: por exemplo, se tiver trocado vários emails sobre uma viagem a Londres, o mais provável é que passe a ver muitas promoções sobre voos e hotéis nesse destino.

Pode verificar e alterar as suas configurações de segurança e relativas aos anúncios em myaccount.google.com.