Na China, os spinners já eram. A nova moda é uma arma medieval

Nasceu na China mais uma forma de deixar pais e educadores à beira de um ataque de nervos: trata-se de uma besta em miniatura, usada para disparar palitos e é o novo brinquedo que está a conquistar a atenção dos mais pequenos.

A pequena arma medieval está disponível online e é vendida perto das escolas por valores que rondam 50 cêntimos.

Acrescente-se que os palitos podem ser substituídos por agulhas e ainda mais se percebe porque o brinquedo - usado para disparar contra, por exemplo, fruta ou até lâmpadas - está a causar uma onda de apreensão junto dos pais, que estão a recorrer às redes sociais para alertar para o perigo da nova diversão: “Não é um brinquedo, é uma arma de destruição”, considera uma mãe, citada pelo site Mashable.

E o desespero dos pais parece ter fundamento. Em Xinjiang, no oeste da China, uma criança de 10 anos perdeu por completo a visão do olho direito.

Como medida de prevenção, algumas escolas já estão a confiscar o brinquedo e só a região de Zhejiang, mais de 3 mil agentes de autoridade confiscaram 528 objetos em lojas.

“Os donos das empresas não devem vender brinquedos fisica ou mentalmente nocivos para menores. Uma vez encontrados, os produtos serão retirados das prateleiras e as empresas serão punidas”, afirma a Administração para a Indústria e Comércio de Chengdu.

Apesar de o brinquedo não estar à venda em lojas físicas noutros países, está disponível em lojas online como o eBay, pelo que pode ser adquirido em qualquer parte do mundo. Existem inclusivo vídeos tuturiais disponíveis no YouTube que ensinam como fazer a besta em casa com objectos de uso comum.