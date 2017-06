Canadá: A proibição da venda de animais em lojas pode ser uma realidade em mais uma cidade

A cidade canadiana de Vancouver está a considerar a proibição da venda de animais em lojas. As informações foram dadas pelo conselheiro da cidade, Heather Deal, que apontou os maus tratos dos criadores de animais, antes de chegarem às lojas, como principal razão para acabar com as vendas.

“As pessoas começaram a dizer-nos que têm existido casos de maus tratos a animais, não nas lojas necessariamente mas dos sítios de onde vêm”, explica Deal, à Global News. “Na sequência das queixas, a nossa equipa foi até à nova loja [da cidade] e descobriu que muitos desses animais são provenientes dos EUA e de outros países”, acrescenta.

Além de ser difícil descobrir se os criadores estão a seguir normas antiéticas que influenciam o comportamento e saúde dos animais, Kathy Powelson, diretora executiva da instituição para adoção de animais Paws for Hope, revela que existe ainda outro problema que antecede a questão: a venda de animais para as lojas não devia sequer acontecer, uma vez que o código de prática para criadores canadiano proíbe esse procedimento.

Os habitantes de Vancouver reforçam a ideia que é necessário a implementação de estatutos, já existentes em cidades como Richmond, nos EUA, e New Westminster, no Canadá, que ao proibirem a venda de animais, promovem a adoção.