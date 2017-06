Boris Becker está falido e não é o único

Um tribunal de Londres declarou esta semana que Boris Becker está falido. O campeão de ténis, três vezes vencedor em Wimbledon, tem uma dívida gigante desde 2015 e os seus advogados pediram uma “última oportunidade” que foi recusada por falta de provas credíveis de que conseguirá pagá-la.

O alemão já disse estar “surpreendido e desapontado” com a decisão do tribunal. E lamenta a declaração de falência, que terá efeitos adversos na sua imagem. Segundo os seus advogados, dentro de um mês será feita uma nova hipoteca sobre uma propriedade em Mallorca, que deverá passar para 6 milhões de euros.

Boris Becker não é o primeiro famoso a acumular dívidas. Nem será com certeza o último.

Phil McCarten / Reuters

Johnny Depp interpôs este ano uma ação contra o The Management Group (TMG), em que pede 25 milhões de dólares (cerca de 22 milhões de euros) por alegadamente ter perdido uma fortuna por causa dos conselhos financeiros que recebeu. O ator queixa-se nomeadamente de que, por culpa dos contabilistas do TMG, não honrou todos os seus compromissos fiscais, o que lhe vai valer multas no valor de 8,3 milhões de dólares.

Os advogados do TMG contrapõem que o ator gastou 3 milhões de dólares para disparar com um canhão as cinzas do escritor Hunter Thompson, 18 milhões a comprar um iate e 4 milhões numa discográfica falida. E que todos os meses chegava a gastar 30 mil dólares em vinho, 200 mil em voos privados, 150 mil em segurança e 300 mil para manter a sua equipa de 40 pessoas.

Valerio Pennicino / GettyImages

Quem também terá gasto o que tinha e o que não tinha foi Nicolas Cage, embora o ator aponte o dedo a quem o aconselhou financeiramente. Foram tantas as suas excentricidades que, em 2009, pouco sobrava dos 150 milhões de dólares acumulados nos anos anteriores. Tinha comprado quinze casas, quatro iates, 22 carros, uma ilha nas Bahamas e um avião particular. Ah, e um crânio de um Tiranossauro baatar, por 276 mil dólares, num leilão, que acabou por devolver quando se soube que fora roubado.

Jason Lee / Reuters

No caso de Mike Tyson ficou provado que foi o seu estilo de vida extravagante a ditar a ruína e a declaração de falência, também em 2009. O facto de o pugilista ter estado três anos preso, condenado por violação, na década de 90, não ajudou.

Stringer / Reuters

Foi igualmente em 2009 que Diego Maradona viu as autoridades italianas declararem que devia 37 milhões de euros em impostos, multas e juros de mora. O futebolista argentino haveria de escapar à mão pesada da justiça, pagando apenas 42 mil euros, dois relógios de luxo e um par de brincos.

As histórias de famosos arruinados não são de hoje.

Em 1984, Marvin Gaye morreu sem um tostão porque todos os direitos dos seus discos foram servindo para pagar as pensões de alimentos das duas ex-mulheres. Quando o cantor Sammy Davis Jr. morreu, em 1990, a família descobriu tantas dívidas que se viu obrigada a leiloar todos os seus bens. E, em 2014, a família de Mickey Rooney quase não encontrou dinheiro na sua conta para pagar o funeral; o ator, casado oito vezes, deixara toda a fortuna (apenas 18 mil dólares) a um enteado.