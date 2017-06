Senadora australiana dá de mamar à filha enquanto discursa

Após ter sido aprovada, no ano passado, a lei que permite que os políticos australianos levem os filhos para o hemicíclo, Larissa Waters tornou-se o símbolo da nova aprovação. A dirigente dos Verdes australianos, nunca descuida os seus deveres de mãe, mesmo que isso implique fazê-lo durante um discurso.

Enquanto apresentava uma moção sobre doenças pulmonares, Larissa Waters não hesitou quando Alia, de apenas três meses, teve fome. Não podendo parar o discurso e sem deixar de alimentar a filha, Larissa fê-lo mesmo enquanto falava. Porque o trabalho não pode esperar mas, os deveres de mãe também não.

No twitter, Larissa não deixou de se pronunciar sobre o assunto.“Primeira vez que tive de apresentar uma moção no Senado durante a amamentação! E a minha parceira no crime apresentou a sua moção logo antes do meu, abençoada”.