Incêndio em Góis está, finalmente, dominado

Segundo o comandante operacional, Carlos Tavares, o incêndio foi dado como dominado às 07:41 desta quinta-feira.

Em curso desde as 15h00 de sábado, o incêndio em Góis, no distrito de Coimbra, mobilizava, a meio desta noite, 1.195 efetivos e 427 viaturas.

A descida das temperaturas e o aumento significativo da humidade relativa na região Centro do país proporcionam "melhores condições" para combater os incêndios tanto em Góis como em Pedrógão Grande

À Lusa a meteorologista Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explicou disse que a situação meteorológica está "muito mais tranquila, com menos instabilidade", referindo que "as temperaturas desceram e a humidade relativa subiu".

"Na região onde estão a decorrer alguns incêndios, estamos com humidade entre os 90 e os 100%. Durante a tarde de hoje, essa humidade vai diminuir entre os 50 e os 70%", avançou a meteorologista do IPMA.