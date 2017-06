Desesperadamente à procura de uma ama. Mas não há queria trabalhar numa casa assombrada

Quando um casal escocês deu o “sim” à compra de uma casa em Scottish Borders, na Escócia, já sabia dos rumores de que estaria "assombrada". Mas o espaço amplo, ideal para criar duas crianças de 5 e 7 anos, e a vista de tirar a respiração falaram mais alto que as histórias populares. Até agora. Os alegados 'fantasmas" ou fenómenos de ordem sobrenatural parecem escolher como alvo as amas, que se despedem umas atrás das outras em pânico.

“Ruídos estranhos, vidros partidos e móveis que se movimentavam” foram as razões apresentadas pelas cinco mulheres que, o ano passado, preencheram o lugar de ama e que se despediram devido ao incidentes sobrenaturais. “Foi um período de grande turbulência para as crianças”, revela a mãe, de 41 anos, que procura com urgência alguém que preencha as funções.

Não fosse a fama, a oferta seria irrecusável: mais de 56 mil euros por ano, 28 dias de férias e espaço de habitação próprio (quarto, casa de banho e cozinha privados). O trabalho consiste em tratar das crianças, dar-lhes o pequeno-almoço, levá-las e buscá-las à escola, deitá-las e realizar tarefas domésticas. A pessoa contratada também terá de pernoitar algumas noites na casa, quando os pais viajarem em trabalho.

“Temos uma propriedade maravilhosa, espaçosa e num lugar remoto com uma vista espetacular”, revela a mãe que, até à data, nunca testemunhou nenhum acontecimento que fugisse à normalidade durante os dez anos que habita na casa. Curiosamente, os “sustos” das antigas amas aconteceram sempre que os proprietários estavam fora.

Mas os rumores sobre a casa parecem não ter sido impedimento para o número de mulheres que se candidatou ao lugar no último anúncio: dois dias após a publicação no site Childcare, o anúncio foi retirado devido à avalanche de candidatas (mais de 2 mil). A família considera que, por agora, terá uma longa lista por onde escolher, mas será desta que terá o lugar assegurado por uma longa temporada?