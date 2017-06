São estes os culpados

Luís Ribeiro

Jornalista

Entrei na VISÃO em 1999, bem verdinho, com 23 anos acabados de fazer. De lá para cá, apanhei-me rodeado de chamas e de água a reportar incêndios e inundações. Cobri o avião que se despenhou nos Açores e as enxurradas na Madeira. Atravessei a pé a costa alentejana e mergulhei ao lado de tubarões na barreira de coral australiana. Dormi no deserto do Sahara e naveguei no mar do Ártico. Perdi-me nas quentes savanas de Moçambique durante as cheias do Zambeze e nas geladas ruas de Kiev durante a Revolução Laranja. Caminhei pelas pobres ruelas de Islamabad em busca de testemunhas do ataque terrorista que matou Benazir Bhutto e quase adormeci em dezenas das mais insuportáveis reuniões que se pode imaginar. Conheci gente fascinante, louca, perigosa, sonhadora, e gente que era tudo isto numa só pessoa. Para o mal e para o bem, foi a VISÃO que fez de mim quem sou. Mas há muito, muito mais para aprender e partilhar. A aventura ainda agora começou.