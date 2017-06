Pedrogão Grande: Jornal galego diz que Portugal recusou ajuda

"Foi uma sensação agridoce. Estavamos conscientes da situação que se estava a passar em Portugal, estavamos preparados para intervir e ajudar e por uma questão burocrática impediram-nos de ir lutar contra um problema grave que acabou com tantas vidas", lamentou ao El Correo Gallego um dos 60 bombeiros espanhóis que, segundo o jornal, foram travados em Valença do Minho por falta de autorização do governo português.

De acordo com a notícia no site da publicação, o argumento das autoridades portuguesas foi a falta de capacidade para organizar tanta gente. "Estamos sobrecarregados e não podemos permitir que passe mais ajuda", terá sido a resposta.

A comitiva espanhola foi reunida "em menos de dez horas" durante a noite de domingo para segunda e incluia dois camiões-cisterna com capacidade para 30 mil litros de água cada um.

"Foram minutos de tensão" na fronteira, escreve o jornal galego, que cita outro bombeiro: "Se não nos queriam na primeira linha, podíamos ajudar muito nos trabalhos do pós-incêndio".