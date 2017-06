Dos 200 novos planetas descobertos pela NASA,10 têm condições para a vida

Em quatro anos de vida e apenas numa pequeníssima parte da nossa galáxia - 1% na verdade -, Kepler, o "caça-planetas", já descobriu 49 dentro da região de habitabilidade de uma estrela. É o caso destes novos 10, que levam o cientista Mario Perez, da equipa responsável pelo telescópio a comentar: "Estamos sozinhos? Talvez o Kepler nos tenha dito hoje, indiretamente, embora necessitemos de confirmação, que provavelmente não estamos sozinhos".

A NASA sublinha que esta descoberta não significa que os planetas tenham vida, apenas que têm as condições básicas para isso.

Antes do lançamento do Kepler, os astrónomos acreditavam que 1% das estrelas teriam planetas semelhantes à Terra na sua órbita. Na conferência do passado fim de semana, na Califórnia, o número sugerido foi bem diferente: 60 por cento. A confirmação, no entanto, não deverá acontecer antes do próximo ano.