Jovem condenada por incitar namorado ao suicídio via telemóvel

A conduta de Michelle Carter, então com 17 anos, não foi apenas imoral mas também ilegal, considerou o juiz, que a condenou por homicídio involuntário. A jovem arrisca uma pena até 20 anos de prisão pelo ocorrido a 12 de julho de 2014, no Estado americano do Massachusetts. Veja o vídeo da reação dela no momento em que o juiz se pronunciou