Não sabia que estava grávida, deu à luz num supermercado e fez isto para comemorar

Quando Ashleigh Cross saiu para fazer compras estaava longe de imaginar que quando voltasse para casa traria mais um membro da família

Ashleigh e Kyle Cross, um casal canadiano, tinham sido pais de Mia, em agosto do ano passado. Ashleigh não sabia que estava novamente grávida, até o seu bebé decidir nascer nos corredores de um supermercado, em abril deste ano.

“Eu não tinha ideia [que estava grávida]. Pensei que não tinha emagrecido porque só tinha sido mãe há 10 meses. Não engordei, tinha o mesmo tamanho. Não tive nenhum tipo de ansiedade”, conta Ahsleigh.

Um belo dia, enquanto fazia as compras habituais no Atlantic Superstore, sentiu uma dor forte e dirigiu-se à casa de banho. O gerente do estabelecimento, Malcolm Comeau, ouviu gritar e ao encontrar a mulher em trabalho de parto ligou de imediato para o 911 (número de emergência canadiano).

Por acaso, ou por sorte, as instalações do supermercado tinham um gabinete médico e Ashleigh foi imediatamente assistida. Ezra não quis esperar mais e nasceu logo de seguida.

Seguramente, o episódio nunca se apagará da memória do casal, mas os recentes pais decidiram marcá-lo com uma sessão fotográfica, produzida pelo fotógrafo local Jen Matcett, onde o recém nascido aparece a sorrir dentro de um cesto do supermercado, rodeado de produtos frescos.