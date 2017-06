A 400 km/hora e a rodopiar: A Terra vista por um "homem-pássaro" num vídeo de cortar a respiração

Mais rápido do que um carro de Fórmula 1, o britânico Fraser Corsan saltou de um avião a quase 11 mil metros de altitude, com um fato planador, e atingiu os 400 quilómetros por hora. A sua câmara captou a perspetiva única da Terra

O britânico, que envergou um fato planador especial, saltou de um avião a 10.823 metros do solo - a altitude a que voam os aviões comerciais. Durante os 9 minutos que demorou até voltar a pisar terra firme, Fraser Corsan teve uma perspetiva especial do planeta: "O céu é azul escuro. Começa-se a ver a curvatura da Terra e a ter uma perspectiva do mundo", explicou o britânico à BBC, depois do salto que lhe mereceu vários meses de treino e o recorde mundial de velocidade.

"Quando saltei do avião, podia ver num raio de 400 km", recorda.