Ainda não sabe o que fazer ao seu filho adolescente este Verão?

Conheça aqui alguns programas de ocupação de tempos livres e de voluntariado onde os jovens podem desenvolver competências pessoais, sociais e profissionais. Seja na serra, na praia ou na cidade

Diana Quintela

Com o fim das aulas a aproximar-se começa a preocupação de como ocupar os filhos adolescentes durante as férias. Claro que depois de um ano letivo intenso, o descanso é necessário mas também podem aproveitar esta altura para se envolverem em outras atividades e novos projetos.

O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), algumas câmaras municipais e juntas de freguesia, por exemplo, têm programas de ocupação de tempos livres e voluntariado para jovens durante o verão. Estes programas procuram inserir os mais novos num contexto laboral onde podem desenvolver competências pessoais, sociais e profissionais. Pode ser uma primeira experiência no mundo do trabalho, com sorte, até na área onde o seu filho pensa prosseguir os estudos e assim tirar algumas dúvidas. Colaborar em explorações arqueológicas, dar apoio em museus, escolas, ATL's, campos de férias, prestar informações turísticas, patrulhar a ciclovia de bicicleta, ajudar na limpeza e manutenção de espaços urbanos, praias ou matas, são algumas das atividades propostas seja na serra, na praia ou na cidade. Há vagas em áreas como a cultura, ambiente, desporto, social, saúde, entre outras, sempre ao serviço da comunidade.

O mais abrangente a nível de território é o projeto Geração Z, promovido pelo IPDJ, está presente em todo País (depende da inscrição de entidades sem fins lucrativos) e é destinado a jovens entre a partir dos 16 anoss. As entidades disponíveis para receber voluntários neste projeto vão ser apresentadas no portal da juventude nos dias 22 e 23 de junho. A primeira fase de inscrições para os jovens estará aberta a partir do dia 26 de junho e as atividades vão decorrer entre julho e novembro.

Mas há também autarquias que desenvolvem programas a pensar nos mais jovens e, algumas, já são repetentes, como a câmara de Sintra, Amadora, Mafra e Cascais. Desenhados para maiores de 15 anos, os jovens podem ocupar o tempo livre de forma saudável, prestando serviço à comunidade. Algumas juntas de freguesia também disponibilizam programas similares. Saiba quais:

Sintra

Voluntariado Sintra Jovem

O programa Voluntariado Sintra Jovem decorre entre 12 de Junho e 9 de Setembro e tem por objetivo promover a ocupação dos tempos livres dos jovens munícipes com idades entre os 15 e os 23 anos.

Há quatro áreas distintas dentro deste programa, pode-se optar entre animação de praias, apoio de praias, apoio ao turismo ou apoio nas atividades de âmbito cultural desenvolvidas pela Câmara de Sintra. Os voluntários participam em turnos de 15 dias, excepto no apoio das atividades de âmbito cultural que varia em função das iniciativas a decorrer.

Os participantes recebem uma bolsa diária para apoio nas despesas de alimentação e transportes, estão cobertos por um contrato de seguro contra acidentes pessoais e no fim recebem também um certificado de participação com a sua avaliação de desempenho.

Inscrições: Abertas

Contacto: 219 267 080, ddju.juventude@cm-sintra.pt

Mais informações: Programa Voluntariado Sintra Jovem

Amadora

Férias na Cidade 16+

O programa “Férias na Cidade 16+” decorre durante o mês de julho, em dois turnos com cerca de dez dias cada. É destinado a jovens residentes no concelho da Amadora que tenham entre os 16 e os 25 anos. Os projetos disponíveis são propostos pelos serviços municipais em áreas como a cultura, ambiente e património. Colaborar em escavações arqueológicas, na manutenção do mobiliário urbano ou na prevenção e segurança de incêndios florestais são alguns dos projetos disponíveis. Os participantes têm ainda direito a uma bolsa.

Inscrições: Abertas a partir de 12 de junho

Contatos: 214 369 051 desporto.juventude@cm-amadora.pt

Site: Programa Férias na Cidade 16+

Mafra

Geração On

O projeto Geração ON regressa este verão ao Concelho de Mafra. Destinado a residentes entre os 16 anos e os 25, com o 9º ano completo, permite ocupar os tempos livres de forma a desenvolver e explorar a sua vocação profissional. Os jovens serão acolhidos em serviços, projetos municipais ou em outras entidades, onde vão executar diversas tarefas na área técnica, administrativa, informática e operacional ou, na área cultural, social, desportiva ou lúdico-recreativa.

Nas edições anteriores, os participantes realizaram a sua experiência em contexto laboral, em locais como o Palácio Nacional de Mafra, no Centro de Interpretação da Reserva Mundial de Surf ou em serviços da Câmara Municipal de Mafra.

As inscrições abrem em julho, altura em que será disponibilizada mais informação sobre a edição de 2017 do projeto “Geração ON”. Os participantes recebem ainda uma retribuição financeira e um certificado de participação.

Contactos: 261 810 125 juventude@cm-mafra.pt

Inscrições: Abertas

Mais informações: Projeto Geração ON

Cascais

Natura Observa

Desenvolvido pela agência Cascais Ambiente o programa Natura Observa decorre entre julho e agosto no Parque Natural Sintra Cascais. É um programa de voluntariado jovem na área do ambiente e da preservação da natureza, a participação é aberta a todos, residentes e não residentes do concelho, que tenham idades entre os 16 e os 30 anos. Na edição de 2017 há cinco projetos diferentes para participar em regime quinzenal. No Germina vão identificar plantas, recolher, limpar e armazenar sementes e regar plantas, no Javali ajudam na desmatação seletiva ou na limpeza de entulho, no Pilrito apoiam na manutenção de passadiços, na limpeza de lixo das dunas do Guincho e prestam informação ambiental a visitantes. Já no projeto Falcão colaboram com a equipa de Rangers da Natureza e tratam da receção e atendimento ao público prestando informações, no Texugo podem construir ou fazer manutenção de estruturas de madeira necessárias à execução d3e atividades.

Os voluntários deste programa têm direito a uma bolsa e seguro de acidentes pessoais.

Inscrições: Abertas até 18 de agosto

Contactos: 914 046 680 naturaobserva@cascaisambiente.pt

Mais informações: Programa Natura Observa

Maré Viva

O Programa Maré Viva decorre entre junho e setembro e é destinado a jovens entre os 15 e os 21 anos, residentes ou estudantes no concelho de Cascais.

Neste programa os jovens são distribuídos por praias, onde estão inseridos em grupos e têm líderes que organizam as equipas. A sua missão é assegurar os serviços básicos de prevenção, vigilância e segurança das praias de Cascais. Os valores da Maré Viva assentam no respeito, união, dedicação, cooperação, exemplo e crescimento, o que permite aos jovens neste programa desenvolver competências de trabalho em equipa, sociais e pessoais. Os voluntários deste programa prestam primeiros socorros, limpam os areais e os acessos das praias, entre outras tarefas.

Também há projetos especiais como o Projeto Cascais Acessível - Praia para Todos, onde os participantes ajudam pessoas com mobilidades condicionada ou com deficiência motora a tomar banhos de mar (participantes podem ter até 30 anos e devem ter formação na área da saúde), no Projeto Pegada N’Areia que desenvolve atividades de âmbito ambiental e o Projeto Marézinhas em Movimento onde os jovens fazem rondas de bicicleta e são responsáveis pela limpeza das areias que se acumulam na ciclovia, prestam primeiros socorros e informações de interesse turístico aos utilizadores.

Há ainda um projeto a pensar nos mais novos, no Marézinhas do Futuro podem participar jovens entre os 12 e os 14 anos, residentes ou estudantes do concelho de Cascais que são integrados nas equipas da Maré Viva.

Também neste programa os voluntários estão cobertos por um seguro e têm direito a uma bolsa.

Contato: Loja Cascais Jovem - 214 815 944 mare.viva@cm-cascais.pt

Inscrições: Abertas até 14 de julho

Mais informações: Programa Maré Viva

Férias na Desportiva

Para os jovens amantes do desporto que tenham idades entre os 15 e os 25 anos, residentes ou estudantes no concelho de cascais, há um programa que tem o objetivo de melhorar a oferta de atividades desportivas no município. Os participantes deste programa tem como funções apoiar e acompanhar os responsáveis e os participantes durante as atividades desportivas. Dentro deste programa há ainda os projetos especiais Cascais em Férias, que procura contribuir para qualificar a oferta de atividades de âmbito desportivo do município, recorrendo ao potencial criativo e dinamismo dos jovens voluntários e o IberCup. Os participantes estão protegidos por seguro e têm direito a uma bolsa.

Inscrições: abertas até 30 de junho

Contato: Loja Cascais Jovem - 214 815 944 djuv@cm-cascais.pt

Mais informações: Programa Férias na Desportiva

IberCup

Esta já é a segunda edição do torneio mundial de futebol IberCup, que reúne jogadores juvenis dos cinco continentes. O voluntariado neste projeto é destinado a jovens do município de Cascais e dos municípios limítrofes, com idades entre os 16 e os 30 anos. Os participantes vão integrar a equipa de organização do torneio, no Estoril e em Barcelona (maiores de 18). Se o seu filho gosta de atividades desportivas e fala inglês e espanhol, ou francês ou alemão este pode ser um projeto aliciante. As funções a desempenhar englobam o apoio como guia de equipas estrangeiras, apoio como “Field Marshalls” nos campos de futebol, apoio na organização do hotéis e em tarefas de secretariado. No Estoril o torneio vai decorrer entre 4 e 9 de julho e em Barcelona vai de 11 a 15 de julho. Os voluntários recebem ainda uma bolsa diária e têm direito a seguro de acidentes pessoais.

Inscrições: Abertas até 4 de junho

Contacto: Loja Cascais Jovem - 214 815 944 djuv@cm-cascais.pt

Mais informações: Projeto IberCup

Cultura Social

Este programa decorre durante os meses de julho e agosto e é destinado a jovens entre os 15 e os 25 anos de idade, que sejam residentes ou estudantes no concelho de Cascais. Os voluntários são inseridos em entidades sem fins lucrativos do município em áreas como o ambiente, apoio social, património, proteção civil ou animação cultural, conforme o seu interesse. Os participantes têm ainda direito a uma bolsa diária, seguro de acidentes pessoais e certificado de participação.

Contacto: Loja Cascais Jovem - 214 815 944 cultura.social@cm-cascais.pt

Inscrições: até 30 de junho

Mais informações: Programa Cultura Social

Cultura no Bairro

Este programa decorre entre junho e setembro e pretende que os seus voluntários contribuam para o bem-estar geral do visitante da Vila de Cascais, divulgando as atividades culturais da autarquia. Assim, as tarefas e funções dos participantes passam por acolher e orientar os visitantes sobre o funcionamento de diversos museus ou exposições, realizar tarefas de vigilância em circuitos expositivos e apoiar atividades desenvolvidas no âmbito do Bairro dos Museus.

Para participar, é necessário ter entre 15 e 25 anos e ser residente ou estudante no concelho de Cascais, preferencialmente devem ter conhecimentos de línguas estrangeiras.

Inscrições: abertas até 14 de julho

Contato: Loja Cascais Jovem - 214 815 944 djuv@cm-cascais.pt

Mais informações: Programa Cultura no Bairro

Locals

O Locals decorre entre Junho e Setembro e é um programa de serviço à comunidade com o objetivo de qualificar Cascais como destino turístico. Aos participantes são atribuídas tarefas de apoio aos utentes dos transportes ferroviários do concelho, prestar informações gerais ao visitante da Vila de Cascais e outras informações úteis relativas a eventos ou outras iniciativas de âmbito municipal. Os candidatos têm de ter entre 18 e 30 anos e ter conhecimento de línguas estrangeiras. Aos participantes é atribuída uma bolsa, seguro de acidentes pessoais e um certificado de participação.

Contato: Loja Cascais Jovem - 214 815 944 djuv@cm-cascais.pt

Inscrições: abertas até 14 de julho

Mais informações: Programa Locals